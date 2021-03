S05E10 • 8 mars - 14 mars 2021

• C'est nouveau, ça vient de sortir

Beach Buggy Racing 2: Island Adventure est sorti de son early access mercredi 10 mars et a été développé par Vector Unit. Un Mario Kart indé, ça vous dit ? Et là où c'est fort, c'est qu'on peut y goûter jusqu'à 4 joueurs en écran partagé, plutôt sympa, à l'ancienne. Plus d'infos... Dispo sur PC

Bloodroots est sorti sur Steam vendredi 12 mars et a été développé par Paper Cult. Jeu indé prenant place dans un western un peu fou, plutôt sanglant et tout ça en vue du dessus. avec un style graphique bien particulier. Plus d'infos... Dispo sur PC/PS4/XB1/NS

Circuit Superstars est sorti de son early access mercredi 10 mars et a été développé par Lino Slahuschek. Petit rogue-like qui nous fait penser à un Super Meat Boy sous LSD. C'est trippant, c'est exigeant et c'est prenant. Plus d'infos... Dispo sur PC

Space Gladiators est sorti de son early access mercredi 10 mars et a été développé par Thomas Gervraud. Rogue-lite indépendant, qui nous fait penser à Isaac dans le style graphique, sauf que c'est en vue de côté. Plus d'infos... Dispo sur PC

Tadpole Tales est sorti vendredi 12 mars et a été développé par Andrei Cretu, Giacomo Autili et Tomer Barnea. Shoot'em up 2D entièrement dessiné à la mimine, c'est vraiment très joli et surtout, c'est en Free-to-Play, donc à tester. Plus d'infos... Dispo sur PC

• Focus

P'tit coup de projo sur Humankind qui devrait pointer le bout de son nez le 22 avril prochain. C'est un jeu de stratégie 4X (Exploration, Expansion, Exploitation, Extermination) au tour par tour dans la veine de Civilization, que les amateurs du genre connaissent évidemment sur le bout des ongles. C'est développé par Amplitude Studios, studio français fondé par deux anciens d'Ubisoft et à qui on doit notamment Endlesse Space (1 & 2). Notons pour la petite histoire que le studio a par ailleurs été acquis par SEGA en 2016, et c'est donc ce dernier qui s'occupe de la publication du titre.

Côté technique, on a droit au moteur Unity pour faire tourner la bête et le système de jeu semble terriblement proche de celui d'Endless Legend, du même studio. Ça sera bien entendu jouable en solo ou en multi, et on précisera que la sortie se fera sur Windows, macOS et Stadia, qui ne semble donc pas encore cliniquement décédé. Enfin, nous terminerons ce paragraphe en citant Desproges : « Une civilisation sans la Science, ce serait aussi absurde qu'un poisson sans bicyclette ».

• Correctifs, DLC, blabla...

• Concours hebdo

À gagner cette semaine : Massive Chalice

Pour participer : soyez inscrit au CDH et donnez une note /10 à un jeu de ce Gamotron.

Clôture des participations : vendredi 19 mars 2021 à 20h.