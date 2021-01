Hitman 3 est là, et il vient conclure la trilogie de fort belle manière. Si jamais vous aviez envie de développer vos compétences de tueur, ce que la société n'appréciera pas forcément, c'est le jeu qu'il faut avoir. Le mode de diffusion change enfin, laissant tomber l'absolue incohérence de vente épisode par épisode - Gabe Newell, si tu passes par là - pour un jeu complet. Le moteur Glacier des danois fait le job, mais il est regrettable que tout ne soit pas disponible Jour J. En effet, le ray tracing ne sera disponible qu'ultérieurement, ça reste dommageable tant il aurait pu apporter plus de réalisme visuel à un jeu qui se veut plus "simulateur de tueur" version bac à sable que gros bordel à la Serious Sam. Et c'est bien dommage tant les aventures du tueur chauve le plus connu du PVF (paysage vidéoludique français) plaisent et durent depuis plus de 20 ans.

D'un point de vue performances, que vaut ce titre ? Eh bien force est de constater, à la vue du test du jour, qu'il mouline extrêmement bien, puisqu'en FHD et ultra, une RX 470 débite 68 images par seconde, en haut nous avons la RX 6900 XT qui est à 267. En montant en WQHD, cette même RX 470 bonne dernière du classement arrive à 43 ips, ce qui est excellent et montre la souplesse du jeu à ce niveau. Enfin, en UHD, la magie opère forcément moins, et il faut une GTX 1080 pour obtenir ces 43 ips,le reste du panel bas étant compris entre 25 et 35 ips. En haut, c'est cette fois la RTX 3090 qui colle tout le monde avec 131 ips.

Au final, c'est assez bien réalisé, assez sympa visuellement, et ça semble bien optimisé, permettant à des petits GPU de pouvoir jouer dans leur définition de prédilection et dans des conditions très confortables, voire excellentes !