Et voilà, la rumeur était vraie, des SSD 870 EVO ont bien fait leur apparition chez Samsung et viennent ainsi se substituer à la gamme existante 860 EVO, presque 3 ans jour pour jour après le lancement de celle-ci. Quoi de neuf pour ce type de support de stockage dépendant d'une interface SATA étroite et sans grosse marge de manoeuvre restante ?

Le contenu de la gamme ne change pas, nous y retrouvons les 5 mêmes capacités qu'avant, mais pour l'instant seulement dans un emballage 2,5", il manque encore des alternatives M.2, dont l'existence future potentielle n'a pas encore été mentionnée. Ensuite, Samsung leur a donné de la V-NAND TLC (que Samsung nomme 3-bit MLC) de dernière génération, celle avec 128 couches, il s'agit de la même utilisée pour le nouveau très haut de gamme NVMe de Samsung 980 PRO.

Les 870 EVO embarquent également le contrôleur MKX fait maison du constructeur, déjà utilisé avec la gamme 870 QVO à base de QLC. Samsung n'a jamais vraiment clarifié les améliorations apportées par celui-ci, mais le constructeur donne quelques indices en affirmant que le 870 EVO est supérieur de 38 % au 860 EVO en lecture aléatoire QD1. En sachant que la V-NAND TLC 128 couches n'améliorerait — selon le constructeur — que de 10 % les latences de lecture brutes, c'est le contrôleur qui serait par conséquent le facteur principal de l'amélioration des performances, même si l'affirmation peut sembler un tantinet audacieuse pour un SSD SATA.

Entre ces deux changements hardware plus ou moins majeurs, le reste est inchangé et l'endurance ne bouge pas d'un poil. Par contre, les prix conseillés de la gamme 870 EVO paraissent un peu élevés par rapport à ceux auxquels l'on peut aujourd'hui trouver les 860 EVO en magasin. Néanmoins, il est réaliste de penser que ça ne saurait trop durer et que les prix finiront par se tasser petit à petit, d'autant plus que le marché de la NAND est toujours un peu en situation de surapprovisionnement. En attendant, vous trouverez également ci-dessous quelques liens vers les premiers tests de certains exemplaires 870 EVO.

Dans l'ensemble ceux-ci s'en sortiraient dans la plupart des cas effectivement un peu mieux face aux prédécesseurs, parfois un peu moins, notamment dans le cas de la capacité 1 To, et la plus grande avancée est a priori à attribuer au modèle 4 To. La concurrence n'a pas vraiment évoluée non plus entre-temps, l'alternative la plus proche reste le vieux MX500 de Crucial. À voir si Samsung prévoit également des modèles 870 PRO pour prendre la relève des 860 PRO, rien n'a encore filtré à ce sujet.