Dans la série des périphériques dont il est possible de se passer, les tapis de souris géants ont fait leur apparition il y quelques années, tenant plus dans leur format de la nappe que du rectangle habituel. Si nous pouvons difficilement nier que le bousin ait du cachet en proposant une délimitation claire de l’espace de travail/jeu, l’intérêt du bousin reste discutable pour le joueur moyen.

Néanmoins, Thermaltake ne s’arrête pas dans sa course à kikalaplugrosse avec le Mouse Pad M900 XXL, un tapis de souris RGB — évidemment — mesurant 1,6 m par 80 cm, pour une épaisseur de 4 mm, ce qui résultera d’une masse de 3 kg. Au niveau de l’éclairage, le raccord se fait en USB, avec une compatibilité avec le logiciel de la firme TT RGB Plus, mais aussi Amazon Alexa et iTAKE. Rajoutez les classiques 16,7 millions de couleurs et 7 effets préenregistrés, et voilà le résultat !

Si vous êtes intéressé, ce M900 XXL sera proposé dans toutes les échoppes partenaires et sur le site officiel pour un tarif de 89,90 €. Pas sûr que l’achat soit justifié lors du renouvellement d’une configuration — le confort de jeu sera bien meilleur une fois cette petite centaine d’euros basculée sur le GPU — mais il en faut bien pour tous les goûts : si l’objet se vend, c’est que des clients achètent !