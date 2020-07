S04E27 • 29 juin - 5 juillet 2020

• C'est nouveau, ça vient de sortir

Townscaper est sorti en accès anticipé mardi 30 juin et a été développé par Oskar Stålberg. Ce petit jeu indé vous propose de construire vos villes et villages sans vraiment d'autre but que de faire un petit truc mignon et somme toute sympathique. La page Steam...

The Catch: Carp & Coarse est sorti mardi 30 juin et a été développé par Dovetail Games. Un jeu de pêche totalement pépère, qui vous reposera et vous permettra de satisfaire vos envies primaires sans défoncer la bouche des poissons IRL... Le site du jeu...

Trackmania est sorti mercredi 1er juillet et a été développé par Ubisoft Nadeo. C'est le dernier né de la franchise TM, qui est considéré comme un remake de Trackmania Nations par Ubi. Bref, ça roule, ça va vite, et il y a plein de nouveaux blocs pour éditer des maps comme on aime les détester. Dispo EGS ou Uplay. La page EGS...

• Focus

Annoncé il y a à peine quelques semaine à peine à l'heure où nous écrivons ces lignes, sachez que Project CARS 3 est non seulement dans les cartons, mais sa sortie est prévue pour le 28 août prochain ! Personne ne l'a vu venir, celui-là... On a donc toujours un jeu de course automobile développé par Slightly Mad Studios et édité par Bandai Namco, qui arrive grosso merdo trois ans après Project CARS 2 et qui va réutiliser le même moteur, d'ailleurs.

Le cap ne sera pas franchi en reprenant l'EGO Engine de Codemasters (on rappelle que Slightly Mad Studios a été racheté par Codemasters en novembre 2019), mais ça ne devrait pas changer grand chose en soi, le jeu étant en préparation depuis 2018 suite au succès de PC2. On apprend également que le jeu supportera la réalité virtuelle, du moins sur PC, et qu'il proposera plus de 140 circuits, des saisons, des efets météorologiques et un mode carrière revisité à tous les joueurs intéressés et disposant d'un PC sous Windows, d'une PS4 ou d'une Xbox One.

Lui aussi sortira le 28 août prochain, mais il fut annoncé bien avant, c'est Captain Tsubasa: Rise of New Champions. Il s'agit du prochain jeu mettant en scène nos chers adolescents sportifs nommés Olive et Tom en France, issus du manga Captain Tsubasa, de son nom originel. Les amateurs du manga qui ont d'ailleurs lutté toute leur vie pour pouvoir mettre les mains sur un jeu Captain Tsubasa disponible en Occident, puisque bien des opus sont sortis mais malheureusement en écrasante majorité sur le sol nippon.

Bref, cette fois la sortie sera mondiale, et on aura droit à un jeu de foot, ô surprise, dans un style totalement arcade à la Super Sidekicks, voire carrément Soccer Brawl (pour les anciens) étant donné la propension des joueurs à effectuer des tirs spéciaux et autres mouvements complètement délirants. Quoi qu'il en soit, même si le jeu sent le fan service à plein nez, eh bien les fans seront justement ravis de pouvoir passer un peu de temps à essayer de perforer les filets de Genzo Wakabayashi (Thomas Price) avec le Néo Tir du Tigre de Kojirô Hyûga (Mark Landers).

• Correctifs, DLC, blabla...

• Mini concours

À gagner cette semaine : Mr. Shifty

Pour participer, soyez inscrit au CDH et écrivez "BX" quelque part dans votre ragot.

Doublez vos chances en suivant (bouton "❤ Suivre") la chaîne Twitch powered by CDH.

Clôture des participations vendredi 10 juillet à 20h.