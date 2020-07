Hier, Tomiche vous proposait un Comptoiroscope de dingo sur le jeu F1 2020. On y voyait très peu de différences entre DX11 et DX12 sur cette RTX 2080 qui sert de base aux mesures de ce type de vidéos. Aujourd'hui, on reste sur ce jeu, mais avec une approche différente basée essentiellement sur les images par seconde d'un gros catalogue de GPU. Bien qu'il ait fait une apparition rapide de quelques jours en 2019 avant d'être retiré sur F1 2019, le DLSS est absent sur cette mouture. L'EGO Engine est propre, mais semble réellement stagner depuis quelques années.

Gamegpu a fait le test. En DX11 et DX12, et ce dans les 3 définitions standard du gaming. En 1080p, le passage de DX11 à DX12 profite surtout aux Radeon, ce qui leur fait gagner un petit peu, tandis que du côté des Geforce ça se stabilise voire diminue très légèrement. Le quatuor RTX 2080/SUPER/Ti et GTX 1080 Ti reste en tête, la RX 5700 XT et la Radeon VII égalent et passent devant la RTX 2070 SUPER en DX12, alors qu'en DX11 c'est la seule 5700 XT qui égale sa concurrente. On notera que la GTX 1060 6Go bat en DX11 toutes les Polaris x80 alors qu'elle est de la même génération que la RX 480, DX12 leur permet de la doubler même si c'est de très peu.

En WQHD, même topo entre DX11 et DX12 pour le Radeon, derrière la RTX 2070 SUPER en DX11 et devant en DX12. C'est moins marqué pour la GTX 10690 6Go qui résiste à la RX 480 en l'égalant. En UHD, la formule Radeon et DX12 marche encore. Ce qu'on retient au final, hormis ces chiffres finalement proches, c'est leur haut niveau pour un jeu tout à fond. En effet, même le 3840x2160 permet à une grosse quantité de cartes d'être au-delà des 50 images par seconde, avec à la tête encore le quatuor infernal. Et pour appuyer sur le fait que le jeu est souple, une GTX 1650 SUPER est au même niveau que la RX 590, et on est à 35 ips, en UHD rappelons-le. De quoi bien s'éclater, pourvu qu'on apprécie le genre, ou la répétitivité d'une saison de F1.

Mais pour la première fois depuis des lustres, 2010 à vrai dire, la saison de F1 en cours est au même niveau que le jeu, puisqu'une seule course a eu lieu alors que d'ordinaire, on est à mi-saison en cette période de l'année !