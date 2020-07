Deepcool lance une version améliorée de ses CASTLE avec le 280EX. Visuellement, c'est un AIO de 280mm, avec un ensemble block+pompe et un autre radiateur + ventilateurs. Le radiateur mesure 322mm de long x 138mm de large x 27mm d'épaisseur sans les moulins. Ces derniers, des TF140S, font donc 140mm de diamètre, sont RPM, pédalent à 400 TPM en pleine montagne sur les lacets de l'Alpes d'Huez, et à 1600 TPM en plaine avec le vent dans le dos, débitent 97 CFM pour 398 dBA et poussent 2mm de flotte de pression statique. Enfin, les tubes font 38cm, de quoi le positionner dans des tours bien épaisses !

En quoi cet AIO est mieux que la même gamme ? Il y a un système anti fuites maison, nommé Anti-Leak Technology, qui régule la pression interne à la manière d'une soupape de sécurité. Le moteur de la pompe est revu, avec 3 phases, il améliore le débit et diminue les nuisances sonores. D'ailleurs la pompe à double chambre possède un nouveau circuit de circulation du liquide, optimisant les échanges. La plaque au contact du CPU a également 25% d'ailettes en cuivre en plus, ce qui augmente la surface d'échange.

Le top est ARGB, et il se tourne pour que vous ayez l'affichage toujours dans le bon sens. En effet, selon comment vous le positionnerez, il se peut que le logo soit à l'envers, eh bien plus maintenant. Il y a même un second jeton à insérer qui vous permettra de créer votre logo qui sera affiché. Si votre carte mère n'a pas de fiches ARGB, vous disposerez quand même, comme on trouve partout, d'un petit contrôleur pour gérer les LED.

Deepcool annonce la disponibilité pour juillet, à un tarif conseillé de 119.90€, et avec une garantie de 3 ans. Pour sockets AMD AMx/FMx, TR4/TR4X, et Intel LGA115x, 1366, 1200 et 20xx. Notez que vous trouverez prochainement un test made in CDH pour avoir un avis béton !