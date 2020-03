La démo de Resident Evil 3 est disponible sur PC depuis deux jours. Vu le travail accompli sur le RE2, grâce au très bon moteur RE Engine, on ne se fait pas trop de souci sur la qualité technique du titre à venir. À vrai dire, le jeu propose le même type d'options, y compris celle de la qualité des textures qui pompe joyeusement dans la VRAM comme en atteste notre image ci-dessous.

Cliquez pour agrandir

Si vous ne connaissez pas le jeu originel, vous êtes dans la peau de Jill Valentine, dans Raccoon City, et vous recherchez des infos sur le laboratoire Umbrella, à l'origine des ennuis dans le manoir dans RE1. Cet opus se déroule chronologiquement pendant les aventures de RE2 qui met en scène Leon Kennedy et Claire Redfield. La grosse bestiole Nemesis est la machine créée par Umbrella pour se débarrasser des STARS, la force d'élite de la police de Raccoon, dont font partie Jill et tous les membres de RE1.

C'est assez joli, le travail sur les textures et expressions des personnages est très bon, pour ceux ayant joué à l'opus originel, il est même très compliqué de reconnaitre les endroits, tout a tellement changé depuis la purée de pixels de la Playstation ! La démo pèse plus de 6 Go, elle est suffisamment longue pour se faire un avis. Le jeu sortira dans deux semaines, si le CoViD-19 et le confinement ne nous ont pas transformés au même titre que le T-Virus !