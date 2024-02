Neuf ans plus tard, le DRM Safedisk a enfin sa Némésis

Fut une époque où les joueurs achetaient des disques contenant des jeux complets. Certes, cette pratique paraît totalement désuète désormais, puisque même le dernier GOTY, à savoir Baldur’s Gate III, n’a toujours pas eu droit à une version physique (cela va néamoins changer dans les prochaines semaines, avec la commercialisation d’une édition physique actuellement disponible en précommande sur le site de Larian Studios). Par contre, au fil des ans, l’invariant reste la présence de DRM ; à un âge où l’ombre de Denuvo ne planait pas encore sur le monde, le Safedisc DRM semait déjà la terreur parmi les joueurs. Développé par Macrovision Corporation, ce dispositif de protection a sévi entre 1998 et 2009.

Séquence nostalgie avec deux disques d'Age of Mythology © eBay

Un système de protection plus supporté par Microsoft depuis 2015

En 2015, peu après la sortie de Windows 10, Microsoft annonçait la fin de la prise en charge des jeux dotés du DRM SafeDisc par ses systèmes d’exploitation ; ce, essentiellement pour des motifs liés à la sécurité. La firme de Redmond proposait malgré tout une procédure de contournement de la désactivation du pilote SafeDisc (secdrv.sys) consistant à exécuter certaines commandes ou à trafiquer le registre.

Seulement cela se fait « aux risques et périls » de l’utilisateur. L’article stipule en effet que « cette solution de contournement peut rendre un ordinateur ou un réseau plus vulnérable aux attaques d'utilisateurs malveillants ou de logiciels malveillants tels que des virus ». En conséquence, Microsoft contre-indique cette parade. Une autre solution couramment mise en œuvre par les joueurs frustrés est bien sûr le crack de l’exécutable, là encore avec des risques.

Proposé sur GitHub depuis quelques jours, l’outil SafeDiscShim permet de lancer les jeux cadenassés par SafeDisc sans compromettre l’intégrité du PC. Les auteurs expliquent que SafeDiscShim est purement un outil de compatibilité ; qu’il ne contourne aucun mécanisme de sécurité. Ils précisent que les jeux protégés par SafeDisc nécessitent toujours leur disque d'origine pour fonctionner.

Selon la base de données UVL, environ 70 titres Windows et deux jeux Mac OS X exploitent le DRM SafeDisc. Et ce ne sont pas d’obscures productions ; on y trouve plusieurs opus d’Age of Empire, Assassin's Creed, Gears of War, The Sims 2, Morrowind ou encore Civilization IV.

Bref, si vous possédez l’un de ces jeux sur disque, que celui-ci est toujours en état, que votre ordinateur a encore un lecteur, et que vous avez la nostalgie de cet acte (oui, cela fait beaucoup de conditions), ce SafeDiscShim vous évitera au moins une incompatibilité logicielle.