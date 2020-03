Doom Eternal n'a surpris personne, ID Software ayant fait un jeu dans la lignée de celui de 2016, à savoir nerveux et gore. L'ID Tech 7 affiche cette fois des textures d'un bon niveau, même lorsqu'on est proches des murs ou des éléments, c'était un peu le talon d'Achille des jeux avec ce moteur, l'héritage de la Megatexture fut dur à relever. On a déjà vu un test GPU de Doom Eternal il y a quelques jours, en voici deux autres de plus au compteur.

Chez Techpowerup, le jeu affiche des résultats du même acabit, avec des performances assez importantes pour les cartes dotées de 4 et 6 Go de VRAM, et qui sont testées avec le preset "Ultra cauchemar". C'est assez surprenant puisque rien n’est mentionné dans le test de TPU quant à une éventuelle baisse de la qualité des textures sur ces cartes précisément. Gamegpu n'avait pu tester la chose en 1080p sur de telles cartes. Vite, un arbitre !

Et donc on file chez PCGH, histoire de comprendre cette histoire. Là-bas également, nos confrères ont séparé les cartes en deux ensembles, celle ayant 8Go ou plus de VRAM, et celles en ayant moins de 8Go. Pour ces dernières, la qualité des textures est tombée sur Moyen, ce qui du coup devient complètement cohérent avec le test de Gamegpu, celui de TPU posant question forcément sur son mode opératoire. A moins que TPU ait décidé de conserver ce preset pour voir les résultats de manière homogène, tandis que les autres l'ont tombé pour avoir des moyennes décentes exploitables pour tous les possesseurs de cartes de 6Go et moins de VRAM ? Cette dernière option reste la plus plausible.

Au final, qu'en retenir ? C'est qu'avec 7 Go de VRAM bouffés dès le FHD avec une RTX 2080 Ti ou une Radeon VII en Ultra Cauchemar, on comprend pourquoi tomber la qualité des textures est important pour assurer le framerate sur des modèles de 6 et moins Go de mémoire graphique. Pour autant, ça tourne vraiment bien, et force est de constater que ça ne gueule pas dans les feedbacks, preuve que le titre est lancé de manière presque parfaite, quasiment sans anicroche. AMD ou Nvidia, on serait tenté de dire que l'on retrouve un peu le même classement, avec une appétence un peu plus grande pour les cartes vertes, et une RX 5700 XT en général trônant en haut des charts AMD. En gros ça tourne super bien, et c'est très bien réalisé ! Du coup l'ajout ultérieur du Raytracing devrait pouvoir se faire sans DLSS.