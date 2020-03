L'enfermement commence a peser ? Vous en êtes déjà à ronger vos périphériques ? Ne mangez pas n'importe quoi ! La G502 Lightspeed de chez Logitech est a un sacré bon tarif en ce moment, 90 € ou pas loin. Vous trouverez cette offre à la Fnac, chez Darty et chez Boulanger, avec une livraison offerte puisqu'on ne peut plus se déplacer. Amazon s'est aligné, mais le stock semble tari la souris est de retour en stock. Sur la bête, si vous avez besoin d'un petit rafraîchissement, vous savez qu'elle embarque le capteur optique Hero 16K (16000 DPI ouais !) et qu'elle dispose de 11 boutons programmables dont la résistance est donnée à 50 millions de clics. Le pilotage des réglages et de l'éclairage se fera via G Hub. Notre test vous en dira plus et sachez qu'elle sert pour la rédaction de ce billet. Si vous voulez profiter de l'offre, suivez nos liens en bas de page.