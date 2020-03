S04E09 • 24 février - 1er mars 2020

• C'est nouveau, ça vient de sortir

Bloodroots est sorti vendredi 28 février et a été développé par Paper Cult. Jeu d'action un brin sanglant dans lequel l'environnement devient votre meilleure arme, le tout dans une ambiance western. Le site du jeu...

Dota Underlords est sorti de son accès anticipé mardi 25 février et a été développé par Valve. C'est un jeu de combats tactiques basé sur l'univers Dota. Il paraît qu'on appelle ça un auto-battler, donc vous avez le choix entre ça et TFT. Le site du jeu...

Iris and the Giant est sorti jeudi 27 février et a été développé par Louis Rigaud. Voici un excellent petit jeu de stratégie solo façon rogue-lite, dans un univers chamarré et chatoyant. Le site du jeu...

Mega Man Zero/ZX Legacy Collection est sorti mardi 25 février et a été développé par Capcom. Encore une compilation Mega Man... Cette fois sur les volets sortis sur Game Boy Advance et Nintendo DS. Voilà voilà... La page Steam...

One Punch Man: A Hero Nobody Knows est sorti vendredi 28 février et a été développé par Spike Chunsoft. Jeu de baston basé sur le manga éponyme, où vous devez (entre autres) survivre en attendant l'arrivée de ce bel inconnu qu'est Saitama. La page Steam...

• Focus

On ne va pas se mentir, ça sent un peu le four, mais on va quand même vous causer de Predator: Hunting Grounds. Après un Terminator Resistance qui n'était pas franchement mémorable mais pas si pire non plus, comme dirait l'autre, voici une nouvelle adaptation d'un de nos films cultes : Predator. Encore un film avec Schwarzie, au passage...

Bref, on a là un genre de Dead by Daylight puisque le jeu permettra d'incarner un Predator, et que ce dernier pourchassera 4 humains qui devront remplir une mission avant de rejoindre l'hélico pour se barrer de cette jungle infernale. Ajoutez à ça des IA ennemies classiques et vous obtenez un mix plutôt ardu de prime abord. Précisons que ça tourne à base d'Unreal Engine 4 et que le titre sera disponible sur PC (via l'Epic Games Store) et sur PS4. Sortie prévue le 20 avril prochain. Get to the chopper!

• Correctifs, DLC, blabla...

