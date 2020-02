S04E08 • 17 février - 23 février 2020

• C'est nouveau, ça vient de sortir

Besiege est sorti de son accès anticipé mardi 18 février et a été développé par Spiderling Studios. C'est un jeu de construction... et de destruction, car vous devez bâtir vos engins de siège pour mieux combattre vos adversaires, en solo ou en multi. Le site du jeu...

Neoverse est sorti de son accès anticipé mercredi 19 février et a été développé par Tinogames Inc. On dirait un jeu de baston en 2.5D, mais en fait c'est un jeu de cartes, avec une mise en scène qui vous fait croire que non. Stratégie recommandée. La page Steam...

Skul: The Hero Slayer est sorti en early access mercredi 19 février et a été développé par SouthPAW Games. De suite, ça fait penser un peu à Hollow Knight,et pour cause car c'est un rogue-lite. En 2D par contre, mais sympa quand même. Le site du jeu...

Taur est sorti jeudi 20 février et a été développé par Echo Entertainment. Ne tournons pas autour du pot, c'est un tower defense. Oui mais il est quand même bien fichu, le bougre, jugez-en par vous-mêmes. La papge Steam...

The Suicide of Rachel Foster est sorti mercredi 19 février et a été développé par ONE-O-ONE GAMES. Thriller dans lequel Nicole revient sur ses souvenirs 10 après la liaison qu'eut son père avec Rachel, une jeune fille de son âge à l'époque... Le site du jeu...

• Focus

Encore un remake ! Et cette fois, c'est Seiken Densetsu 3 qui est victime de cette vague de "renouveau". Si les puristes auront reconnu le titre de Square Enix rien qu'à son nom japonais, pour les autres, il s'agit de Trials of Mana, 3e volet de la saga "Mana". Certains l'appellent même Secret of Mana 2, y'a qu'à voir... Bref, il est sorti sur Switch dans la compilation Collection of Mana l'an dernier, et il nous arrive sur PC et PS4 le 24 avril prochain.

Évidemment, on passe de la 2D à la 3D, remaniement blabla, mais les fans attendent au tournant cette nouvelle mouture. Pourquoi ? Souvenez-vous simplement du remake de Secret of Mana sorti il y a deux ans, il n'avait pas fait l'unanimité... Bref, on jette un oeil au bazar à sa sortie, en attendant, on se contentera d'une bande annonce.

• Correctifs, DLC, blabla...

• Mini concours

À gagner cette semaine : Assault Android Cactus

Pour participer, soyez inscrit au CDH et laissez un ragot en rapport ce Gamotron.

Doublez vos chances en suivant (bouton "❤ Suivre") la chaîne Twitch powered by CDH.

Clôture des participations vendredi 21 février à 20h.