Rassurez-vous, il est tout bonnement impossible qu’un virus humain se transmette à un ordinateur — tout comme l’inverse, n’en déplaise à Code Lyoko. Cependant, tout comme les PCB, les notebooks sont également fabriqués par des humains — et non l’inverse, n’en déplaise à Matrix. Alors, lorsqu’un virus alite les producteurs, c’est la production qui en pâtit, c’est pourquoi les prévisions du nombre d’unités fabriquées sont en dégringolade, un peu comme Pascal avec quelques litres de trop.

Pour limiter les risques de contagion avec l'interface chaise-clavier, n'oubliez pas les précautions élémentaires : cachez-vous bien le visage (surtout dans les lieux publics comme les banques), ne sortez pas le jour, buvez de la bière fraîche et éteignez le PC !

Il faut dire que les notebooks sont équipées de nombreuses pièces nécessitant des lignes de productions variées, allant des batteries à la microélectronique (polariseurs, composant métallique...) en passant par les écrans, tous difficilement remplaçables par des équivalents produits hors de la Chine. Et au-delà des seuls malades, les mesures strictes (mais nécessaires) de quarantaines et de non-contagions des travailleurs restants n’aident en rien l’industrie.

Au lieu de 35 millions de machines prévues pour le premier trimestre 2020, TrendForce revoit ainsi sa prévision à 27,5 millions, soit 35 % de moins que le trimestre dernier et 26 % de moins que Q1 2019. Pour le mois de février seul, l’analyste prévoit une baisse gargantuesque de 47,6 % (par rapport à février 2019), c’est dire l’impact. Pour le moment, les stocks permettent d’éponger ces variations, mais cela risque de ne pas durer éternellement... Dans le meilleur des cas, la production reprendrait du poil de la bête en mars, pour un retour à la normale vers avril ou mai — au plus tôt. Sous un prisme plus pessimiste, il se pourrait que ces chiffres déjà abaissés sans vergogne le soit à nouveau, possibilité pour laquelle il vaudra mieux ne pas avoir à changer son matériel !