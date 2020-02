Après avoir fait l'impasse du salon E3 2019 l'année dernière, Sony avait déjà clarifié qu'il ne participerait pas à l'édition 2020, mais le constructeur a maintenant aussi annoncé qu'il ne sera finalement pas présent au PAX East de Boston. Le motif ? Le Coronavirus, ou COVI-19 de son vrai nom (le terme Coronavirus utilisé un peu à tort désignant une famille de près de 30 virus), bien entendu !

De ce fait, les joueurs qui s'imaginaient déjà se rendre au stand de Sony pour pouvoir comme promis y tester de futurs titres tels que The Last of Us Part 2 ou Final Fantasy VII Remake ne manqueront pas d'être déçu de la nouvelle, d'autant plus une douche un peu froide que le constructeur avait pourtant dans un premier temps confirmé sa présence au salon le 13 février dernier... Allez savoir ce qui a réellement changé en si peu de temps.

Today, Sony Interactive Entertainment made the decision to cancel its participation at PAX East in Boston this year due to increasing concerns related to COVID-19 (also known as 'novel coronavirus'). We felt this was the safest option as the situation is changing daily. We are disappointed to cancel our participation in this event, but the health and safety of our global workforce is our highest concern. - Sony.

D'aucuns pourraient aussi craindre que l'histoire du salon MWC 2020 de Barcelone commence déjà à se répéter, l'événement avait fini par être annulé par les organisateurs après les retraits successifs de plusieurs participants déjà dans le cadre de craintes autour de l'épidémie.

Le sujet principal du PAX East étant les jeux vidéos, il aussi courant de voir des constructeurs de hardware se pointer au salon avec leurs meubles, notamment ceux de cartes graphiques et de cartes mères, dont NVIDIA et AMD. Il n'est pas rare non plus d'y entendre susurrer les noms de nouveautés à venir, par exemple à l'époque Pascal la GTX 1080 Ti avait été lancée à l'aube du salon.

On verra bien ce qu'on aura peut-être l'occasion de découvrir (ou pas) cette année, à condition que ce salon ait bien lieu - et accessoirement que tous les autres prévus dans l'année, on pensera notamment au Computex 2020 de Taipei. Autant la décision de Sony de se retirer pourrait rester sans conséquence, autant elle pourrait aussi en motiver d'autres à suivre le pas pour la même raison ou peut-être tout simplement s'en servir comme excuse pour faire l'économie d'un déplacement sans avoir à se justifier de trop (comme Sony aujourd'hui ?). C'est qui est certain, c'est que le COVI-19 n'en a pas fini de chambouler son monde en 2020, humainement et économiquement...(Source)