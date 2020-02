Alors que le Surface Laptop de chez Microsoft, en passant en version 3, s’est accommodé d’un CPU AMD, le voilà taché par un problème tout à fait détaché de la marque de son processeur. En effet, pour une machine vendue mille euros au bas mot, nous serions en droit de nous attendre à des prestations irréprochables... mais force est de constater qu’il y a un petit hic.

Le souci : l’écran. Si celui-ci fonctionne très bien, son verre protecteur semble avoir la fâcheuse tendance à se casser, surtout dans le dos de ses propriétaires. Si cela peut faire sourire du fait d’une excuse un peu trop mon-chien-a-mangé-ma-copie, les dégâts sont avérés par plusieurs redditeurs et un post sur le forum de la Raymonde, relayés par divers médias anglophones.

" Je vous jure que c’est pas moi, ça s’est cassé tout seul ! »

Pour le moment, le problème peut être caractérisé comme « dommage physique » non couvert par la garantie... Mais pas pour tous, certains clients ayant obtenu gain de cause et remplacement de l’appareil. Contacté à propos de l’affaire, Microsoft a répondu :

Un nombre réduit de propriétaires de Surface Laptop ont contacté Microsoft et ont rapportés des écrans fissurés sans aucune maladresse de leur part. Nous évaluons la situation et investiguons la cause première de ces réclamations.

En clair, il va falloir attendre encore un bon petit bout de temps, mais le phénomène est pris en compte. Rappelons que l’écran de cet ultraportable est tactile et affiche tout de même 2256 x 1504 px ou 2496 x 1664 px : de quoi attendre un peu plus que la solidité de la vitre passager de notre BX modèle 1982.

Trop de tension sur l’écran ? Un problème de dilatation des pièces ? Mauvais contrôle qualité ? Trop d’hypothèses sont plausibles à l’heure actuelle. Mais avec certaines plaintes annonçant jusqu’à trois défauts sur quatre appareils achetés, Microsoft, pour conserver l’image premium de sa gamme Surface, se doit de répondre rapidement et efficacement. Nous verrons ce qu’il en est dans les semaines à venir ! (Source : NotebookCheck)