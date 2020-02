On vous a parlé du Ryzen 5 3600X à moins de 200 € ? Non ? Si en fait si vous suivez et c'était juste là ! Bref, on gagne encore 2 € sur le prix chez Top achat, si vous n'avez que faire du pack reprise de Rue Du Commerce. Avec le code RAY, ce processeur plus que polyvalent, avec ses 6 coeurs et 12 threads, le tout cadencé à 4.4 GHz en boost, voit son prix passer à 197,31 €. Une sacrée offre quand on sait ce dont il est capable en jeu et applicatif. Si vous ne le savez pas encore, notre test se trouve ici. Voilà pour les bonnes nouvelles. Il ne vous reste qu'à suivre notre lien en bas de page, et n'oubliez pas la mémoire qui va avec...