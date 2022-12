Anno 1800 fait la nique à Steam également

Et voilà l'histoire de Metro Exodus en passe d'être rééditée, plutôt celle de The Division 2 ! Anno 1800 est très attendu par les joueurs friands du style de gestion temps réel, et par les testeurs car c'est un mètre-étalon pour jauger la puissance des GPU mais aussi des CPU. Il a été repoussé il y a quelques semaines au 16 avril, c'est donc la date choisie pour donner naissance à une autre situation abracadabrante...

Le jeu est un logiciel Ubisoft, à ce titre sa distribution première restera Uplay, logique. On trouve le jeu en précommande sur Steam, mais il faut savoir qu'à la date du 16 avril, il ne sera plus vendu sur cette plateforme, mais sera basculé sur l'Epic Games Store. Tous ceux ayant acheté sur Steam pourront y jouer là-bas, en se rappelant que Steam ne sert juste que de passerelle avec Uplay, qui se lance pour valider le compte.

Au final, pour éviter ce brouhaha dont se sert Steam pour se faire passer pour une victime du méchant Epic, il suffira de l'acheter sur Uplay, épicétou. Il est vrai que Steam paye ses années de monopole et de terreur digitale, il faut en revanche que le store d'Epic évolue pour être aussi efficace que Steam, citons juste la non installation des jeux à chaque formatage de partition où il suffit juste de relancer Steam et conserver ses téléchargements. Uplay et Origin d'ailleurs s'y sont mis et c'est tant mieux.