Maturité du marché PC oblige, les fabricants redoublent d’efforts pour proposer des objets toujours plus insolites que les autres et même s’il s’agit souvent de ne viser qu’une clientèle de niche très infime. Le RGB étant désormais clairement trop mainstream et surfait, l’heure est venue de mieux cibler la clientèle très particulière, du hardware PC rose bonbon — ici chez ASUS et Galax — aux boîtiers monstrueux et uniques de chez In Win, en passant par le SUV compatible Razer Chroma, les marques ne manquent pas d’idée, même si cela se fait parfois (souvent ?) au dépens du bon goût et du bon sens, on est certainement pas là pour juger (ou si peu)…

Pourtant, on a aujourd’hui le sentiment d’avoir franchi une nouvelle étape chez Origin PC. En effet, l’assembleur a jugé bon de surfer sur la hype de Tesla en commercialisant un PC taillé tel un Model S du fameux fabricant de bagnoles ! Klaxon, phares et volant, recharge rapide, batterie intégrée, siège amovible et coffre, tout y est plus ou moins comme sur le vrai bouzin, si ce n’est qu’il y a aussi des bandes RGB sous la carrosserie et qu’à la place du moteur se trouvera naturellement tout le hardware de votre PC, mais vous pourrez bel et bien la conduire et retomber instantanément en enfance !

Enfin, parlons tout de même un peu du hardware PC. Image de voiture écolo oblige, CPU Intel et GPU AMD ne sont pas des options (ouais, elle était facile, calmez-vous, on rigole pas), c’est un couple Ryzen 3900X et RTX 2080 Ti Hydro X (Corsair) qui est ainsi proposé sur une mobale X570 de chez ASRock, avec 32 Go de RAM Corsair, un SSD NVMe 2 To PCIe 4.0 Corsair, des ventilateurs Corsair ML120, une alimentation 750 W Corsair et un kit watercooling Corsair, le tout avec Windows 10 Home. Faut-il encore préciser que la machine est le fruit d’un partenariat avec Corsair ?

La voiture elle-même n’est pas en reste, la couleur de la carrosserie et celle des jantes sont personnalisables, et vous avez aussi l’option d’une couverture de voiture et d’une plaque d’immatriculation personnalisée… Bref, la totale, quoi !

Un produit tellement niche, qu’on se demande s’il n’a pas été conçu en exclusivité pour Elon Musk lui-même. S’offrira-t-il l’un des exemplaires en édition limitée du Ludicrous PC, peut-être, son Twitter nous le dira probablement si cela devait être le cas. En attendant, pour la plèbe, cette machine coutera la modique somme de 13 373 $ ou 13 585,73 €, livrable en France à partir de 1373,25 € ! Un PC Tesla exclusif pour le prix d’une Toyota Yaris de base et dont le matériel PC seul chiffrerait au maximum vers les 4500 euros, et pourquoi pas ? Loudicrousse inedid !