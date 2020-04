Des geekettes, il en existe plein, mais noyées dans un océan de masculinité, notez la différence avec virilité ! Et celles qui sont des gameuses ont probablement envie d'un GPU costaud, qui assure le steak, monté sur une carte graphique qui sera ou noire ou blanche, ou moche. Mais le choix n'est pas girly, et Galax l'a bien compris. Aussi ses nouvelles cartes s'adressent plus que majoritairement aux nanas qui veulent être testiboulées sans avoir recours à la chirurgie esthétique. Comment ? C'est simple et inédit dans le secteur de la carte graphique.

Galax lance ses RTX 2070 SUPER EX et RTX 2080 SUPER EX, en version Pink Edition. Le PCB est blanc, la carlingue et la backplate sont roses, et les deux moulins de 10cm ont des LED RGB qui affichent aussi du rose. Il est vrai que ça leur confère un look bien différent de ce à quoi on a droit bien souvent. Derrière tout ce maquillage se cachent 2560 cuda cores, qui pédalent à 1815 MHz en boost, 1830 via le mode 1-Click OC, sans oublier les 8 gigots de GDDR6 sur bus 256-bit cadencés à 14 Gbps pour la 2070S. Quant à la 2080S, 3072 cuda cores montent à 1845 MHz en boost, 1860 MHz via 1-Click OC, les 8 gigots de GDDR6 sur bus 256-bit sont à 15.5 Gbps.

Comme vous le savez, KFA² est la filiale européenne de Galax, et on la retrouvera sous ce label dans nos contrées. Mais quand ? Et à quel prix ? Ça, pas grand monde le sait.