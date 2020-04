Vous vous souvenez peut-être de la solution TourghArmor MB839SP-B, présentée par nos soins en décembre dernier. Pour résumer, dans le cas où vous auriez un peu la flemme de cliquer, il s’agit d’une carte additionnelle monoslot, montée sur une interface PCIe 2.0 x1, pouvant accueillir un SSD ou HDD SATA 2,5", ce dernier pouvant faire l’objet d’un hot-swap. La solution permet également d’y installer un SSD M.2 SATA avec l'adaptateur à acheter séparément, mais il n’y avait alors encore rien à l’horizon pour le protocole NVMe. Vu le malin plaisir de la marque à proposer des solutions adaptées à la majorité des besoins, ce n’était clairement qu’une question de temps et voici donc aujourd’hui la déclinaison NVMe de la chose : le ToughArmor MB840M2P-B !

Le principe du dernier gadget d’Icy Dock est exactement le même, c’est-à-dire sous la forme d’une carte additionnelle monoslot pouvant accueillir en son châssis en aluminium un SSD NVMe de 30 à 110 mm, accessible et éjectable facilement par l’arrière de la machine, toujours avec la compatibilité hot-swap. Pour satisfaire les besoins d’un SSD NVMe, la carte est cette fois-ci équipée d’une interface PCIe 3.0 câblée en x4, ce qui conviendra aux références pouvant atteindre jusqu’à 3500 Mo/s en lecture ou en écriture, ou bridera simplement celles plus rapides. On notera aussi la présence d’un pad thermique pour dissiper la chaleur via le châssis en métal, rappelons qu’un SSD NVMe monte très facilement en température.

Si de nombreuses cartes mères récentes profitent déjà souvent d’un certain nombre d’emplacements M.2 (parfois avec radiateur), le MB840M2P-B peut être un upgrade ingénieux et assez intéressant pour les configurations les plus limitées. On pensera notamment aux cartes mères un peu plus anciennes dont les premiers ports M.2 furent parfois limités au protocole SATA, ou encore les mini-PC. Par contre, il faudra garder en tête les spécifications de votre chipset et la distribution des lignes PCIe, surtout en entrée de gamme, afin de ne pas se retrouver avec un nombre réduit de lignes pour le reste du matériel.

Icy Dock n’a pas précisé la disponibilité de la nouvelle référence ni donné de prix. À titre indicatif, le ToughArmor MB839SP-B (le modèle SATA) est vendu pour 80 euros en moyenne, on peut donc s’attendre à quelques dizaines d’euros en plus pour ce ToughArmor MB840M2P-B, peut-être vers la centaine d’euros. À voir selon votre matériel si le jeu en vaudra la chandelle.

Bon par contre, pour la compatibilité avec un antédiluvien port PCI, on est pas sûrs sûrs...