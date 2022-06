Comme à son habitude, NZXT arrive bien après la bataille et nous dévoile ses cartes mères pour Alder Lake sur son nouveau socket LGA1700 de longs mois après son arrivée, alors que les constructeurs habituels ont déjà tous déployé chacun une gamme de taille plus ou moins conséquente (voir nos tournées des modèles initiaux chez MSI, GIGABYTE, ASRock, EVGA, ASUS et Biostar). NZXT lui-même reconnait d'ailleurs que ses nouveaux modèles N5 et N7 sont « une mise à jour attendue depuis longtemps ». Mais il n'est peut-être pas trop tard pour autant, étant donné qu'Alder Lake est toujours très bien positionné face à une concurrence vieillissante et que la future génération Raptor Lake devrait a priori aussi pouvoir se loger sur le socket LGA1700 d'une carte mère Z690, NZXT arrivera probablement sans trop de mal à caser plusieurs des siennes. Les plus patients attendront peut-être tout de même de voir ce que donnera le duel avec les Ryzen 7000 et sa nouvelle plateforme un peu particulière.

Sans surprise, NZXT a conservé le design épuré emblématique que la série se trimballe depuis ses débuts, avec la N7 Z370. On pardonnera néanmoins volontiers au constructeur cette absence totale d'effort à cet égard tant la solution, finalement assez intemporelle, est toujours aussi agréable à l'œil. En revanche, cette année NZXT a tout de même fait au moins une chose différemment, puisqu'au lieu d'un seul modèle N7 comme c'est le cas depuis toujours, il y aura cette fois-ci aussi l'option d'un modèle N5 ! Comme son nom le sous-entend déjà assez bien, il s'agit d'une variante un peu plus abordable où plusieurs concessions ont été effectuées au niveau de l'équipement, la plus apparente étant naturellement l'absence du bouclier intégral en métal, remplacé par un habillage plus traditionnel, mais conservant bien le style esthétique du fabricant. En pratique, les deux autres changements les plus importants se trouvent au niveau de l'étage d'alimentation et de la partie audio. Tout ceci se traduira par une différence de prix de 60 € à l'achat. On constatera néanmoins que la N5 semble occuper avec des spécifications parfois légèrement moindres la position tarifaire longtemps tenue par les modèles N7.

Vous pourrez découvrir les spécifications complètes à votre guise dans le tableau ci-dessus. Relevons tout de même pour terminer que NZXT a fait le choix pragmatique de s'en tenir au support de la DDR4, ce qui ne devrait pas manquer de jouer en sa faveur dans l'immédiat et de réduire un peu le nombre d'alternatives concurrentes en face. Dans l'ensemble, les cartes mères de NZXT ont toujours su offrir d'assez bonnes prestations dans l'ensemble et leur permettaient généralement d'être bien positionnés face à la concurrence. Les futurs tests nous dirons si c'est toujours bien le cas ici. En attendant, n'hésitez pas à revisiter nos tests des modèles précédents, la N7 Z590, N7 Z490 et N7 B550 (qui fut le premier exemplaire AMD pour NZXT).