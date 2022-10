Écrit par Thierry C. | 28 Octobre 2022

Nouveau coup de frais dans la gamme moyen tour chez NZXT

Après le petit lifting subit par les grands modèles de la marque, c'est tout logiquement que NZXT s'attaque à ses tours plus modestes. Ainsi, la série H5 est officiellement lancée, et nous découvrons avec vous la version Flow, accompagnée d'une version Elite. Si l'aspect général ne semble pas différer des H510, nous constatons tout de même une petite perte de volume extérieure. À l'intérieur on nous réserve également une surprise que nous allons de ce pas vous révéler, après la présentation d'usage.