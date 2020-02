Un vrai SFF, tout intégré

NZXT complète son offre de boîtier avec une solution Mini ITX plus compact que l'actuel H210(i). Le modèle dévoilé aujourd'hui arrive pré-équipé d'une alimentation de 650W et d'un kit de refroidissement liquide. Le H2x0 faisait pourtant le boulot sur le segment, mais était plutôt volumineux. Avec le H1, la marque propose un châssis vertical sobre et élégant, qui se veut également simple à mettre en oeuvre. Nous pouvons d’ores et déjà vous dire que l'esthétique est réussie, mais qu'en est-il du montage et des performances qu'offre le H1 ? Pour répondre à cette question, il faut l'essayer et c'est justement ce que nous allons faire après la présentation d'usage.