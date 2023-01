Test • NZXT H9 Flow et Elite

Le gros cube qu'il manquait ?

NZXT a profité de l'année écoulée pour mettre un petit coup de jeune dans sa gamme de boîtiers en nous proposant dans un premier temps les H7, puis le H5 au quatrième trimestre. On pensait la boucle bouclée, mais voilà que la marque sort de sa manche un nouveau modèle bien plus gros que les précédents. En poursuivant sa logique, nous avons affaire ici au H9 (oui : H1, H200, H400, H5, H7 et donc...), un modèle moyen tour à double compartiment qui n'est pas sans rappeler l'une des références produites par une marque taïwanaise réputée, en collaboration avec un overclockeur reconnu... Mais avant de crier au plagiat, laissons une chance aux H9 Flow et H9 Elite de nous montrer ce qu'ils valent en pratique.