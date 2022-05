Du nouveau chez nzxt ?

22 Novembre 2019, c'est la dernière fois que nous avons eu en main un boîtier ATX de chez NZXT. Il s'agissait du H710i, une belle bestiole suréquipée qui offrait des performances intéressantes, et des nuisances sonores un peu trop présente. Mais de l'esthétique à la mise en oeuvre, le modèle avait su non conquérir. Et depuis... plus rien dans cette gamme ! Il nous aura fallu attendre deux ans, six mois et trois jours (c'est long en années de G33k) pour voir enfin débarquer une nouveauté. Enfin quand on dit une, c'est plutôt trois, puisque nous accueillons au Comptoir les H7, H7 Flow et H7 Elite. Ces modèles viennent remplir le segment des moyen tour en proposant des versions allégées et une version un peu plus bling-bling. Mais on ne va pas trop vous en dire ici. Place à la présentation et aux (nouveaux) tests.