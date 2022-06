La première offre concerne le Corsair MP600 Pro XT de 1 To. Il est équipé d'un contrôleur Phison PS5018-E18 et d'un lot de puce TLC de chez Micron. Ainsi armé, il promet des débits séquentiels jusqu'à 7100 Mo/s en lecture et 5800 Mo/s en écriture, quand les accès séquentiels sont de l'ordre du million d'IOPS. L'endurance de cette version est donnée à 700 TBW sur les 5 ans de garantie qui l'accompagnent. Vous aurez également droit à un très joli dissipateur sur ce modèle affiché à 159,99 € en ce moment. Notre lien vous mène vers l'offre si vous êtes intéressé.

L'autre modèle offrira plus de volume. Il s'agit du Samsung 980 Pro en version 2 To cette fois. La bête est équipée d'un contrôleur Elpis maison, d'un lot de V-NAND 3-Bit à plein de couches, et elle dispose d'un cache LPDDR4 de 2 Go. Les débits séquentiels annoncés sont de l'ordre de 7000/5000 Mo/s en lecture et écriture, et les accès aléatoires à 1 million d'IOPS dans les deux sens. Il est également garanti 5 ans ou 1200 TBW sur cette période. Son prix n'est "que" de 266,90 € en ce moment chez Amazon. Via notre lien évidemment !