Un petit 120 pour son retour en Aircooling

De retour sur le segment après 11 ans d'inactivité, la marque NZXT tente une nouvelle percée dans l'aircooling. Nous connaissons évidemment les kits AIO de la gamme Kraken, haut de gamme, performants et plutôt bruyants, mais qui se souvient du HAVIK 140 ? Ce ventirad tour de 140 mm qui profitait d'une bonne finition, se situait derrière le Noctua NH-U12P SE2 en termes de nuisances sonores et de performances. Le prix était élevé comme le faisaient remarquer nos confrères, une habitude qu'a conservée la marque au fil du temps, et il fut décliné en version 120 par la suite. Aujourd'hui, NZXT voit les choses en moins grandes, et propose le T120, décliné en deux couleurs et deux finitions. Découvrons ensemble la bestiole dans sa version RGBisée !