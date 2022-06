Il se trouve que les principaux fournisseurs taiwanais de composants de refroidissement s'attendent à une excellente deuxième moitié de 2022, pendant laquelle est attendue la génération Ada Lovelace (RTX 4000 ?) de NVIDIA et RDNA3 chez AMD, et DigTime pense que celles-ci stimuleront en particulier la demande pour les solutions de refroidissement haute performance ! Ces perspectives sont d'autant plus intéressantes pour eux que ce type de pièces avec des matériaux et une ingénierie plus haut de gamme offrent souvent de bien meilleures marges.

Il est vrai que lorsque l'on voit ce qu'il se raconte en ce moment sur la succession dans les deux camps, il semble qu'il faille clairement s'attendre à découvrir au moins quelques GPU bien monstrueux, aux puces blindées de transistors et plus gourmandes que jamais malgré le passage à des procédés de gravures inférieurs. Chez AMD, l'histoire généralement rapportée en ce moment est celle d'une puce haut de gamme Navi 31 en 5 ou 6 nm embarquant 12 288 unités de calculs réparties dans 48 WGP RDNA. Chez NVIDIA, on nous cause la plupart du temps d'un flagship AD102 en 4 nm avec 18 432 CUDA cores et pas moins de 60 milliards de transistors, et un TGP potentiellement de 600 W, mais tout en étant deux fois plus performante qu'une RTX 3090 !

Forcément, ça fait peur, mais pas aux fournisseurs tels qu'Auras Technology (spécialiste du radiateur et la chambre à vapeur) et Sun Max (spécialiste du ventilateur), qui y voient une bonne occasion pour expérimenter par exemple avec de nouvelles solutions, pouvant éventuellement combiner plusieurs technologies, comme une chambre à vapeur avec le système plus classique d'un radiateur avec caloducs. Ces perspectives juteuses devraient également motiver ces entreprises à investir encore davantage dans la recherche et la déposition de nouveaux brevets. Sun Max affirme avoir dépensé pas moins de 2 millions de dollars en R&D l'année dernière et déposé plus d'une centaine de brevets sur la même période. Faut-il donc s'attendre à pouvoir découvrir autre chose en matière de solutions refroidissement que les conceptions classiques ? Peut-être. Néanmoins, ce ne sera clairement pas LA solution au vrai problème d'avoir des GPU avec une consommation aussi monstrueuse... À quand les boitiers climatisés ou avec évacuation vers l'extérieure façon hotte de cuisine ? (Source)

600 W ? Pas de problème !