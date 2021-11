Z690 et GIGABYTE, c'est fait, MSI et ASRock aussi. Qui nous reste-t-il parmi les gros joueurs en France ? ASUS, bien entendu ! Habituellement toujours très prolifique, la petite surprise du jour c'est qu'ASUS propose pour l'instant moins de référence Z690 que son compatriote GIGABYTE. Par contre, là où le constructeur a fait très fort et allégrement dépassé ses concurrents, c'est bien avec sa ROG Maximus Z690 Extreme Glacial.... à 2300 € (en attendant de connaître le prix de l'AORUS Xtreme WaterForce de GIGABYTE et de voir arriver une éventuelle Z690 AQUA chez ASRock) ! Un modèle que Thibaut vous avait déjà présenté l'autre jour. Hélas, arrivé au bout de son endurance, il s'était arrêté là sans pouvoir prendre le temps de causer des 18 autres références qu'ASUS a élaboré pour la nouvelle génération Intel Core, ce que nous allons donc faire aujourd'hui.

ASUS a conservé les appellations et une classification que la plupart du public connaît déjà, les ROG Maximus au sommet de la pyramide avec de l'Extreme et du Hero, puis un paquet de ROG Strix avec une distinction alphabétique, un peu de TUF et une ProArt spéciale "créateur", et un joli bouquet de Prime pour les moins riches servir l'entrée de gamme. À l'image de ce qu'ont fait GIGABYTE et MSI, le poids diminue au fur et à mesure qu'on descend dans la gamme, mais sans jamais atteindre le niveau de nudité qu'a osé ASRock pour ses plus petits modèles Z690. Sur les 19 modèles, 6 fonctionneront en DDR4, ils sont facilement identifiables grâce au suffixe « D4 » — comme chez les autres, un choix assez limité et pas forcément aux modèles les plus intéressants sur le plan technique. Sans surprise, et encore heureux vu les prix pratiqués, ASUS n'a pas eu la main légère pour les plus gros modèles, où vous pourrez y dénicher notamment parfois du 10 GbE, un ou plusieurs slots PCIe 5.0 et du Thunderbolt 4. Bien entendu, le gros des troupes se satisfera avant tout des choses plus mondaines comme l'Ethernet 2,5 GbE, du PCIe 4.0 et du WiFi 6E. Pour ce qui est de la gestion du jus, la gamme Z690 d'ASUS s'étale entre du VRM 24 + 1 (105A) et du DrMOS 14 + 1 ou 15. On peut penser qu'Alder Lake devrait s'y sentir à l'aise sans trop de problème.

Bref, de manière générale, plus c'est plus c'est cher et plus le PCB est élaboré, et blindé de trucs plus ou moins (f)utiles. Tiens, en parlant de prix, c'est donc aussi chez ASUS que vous aurez la fourchette la plus large en ce début de l'ère Alder Lake, ça démarre à 249 € et sa terminera donc à 2300 €, avec de nombreux arrêts entre, dans les 300, 400, 500, 600, 700, 800 et 1200 €. Le fabricant a clairement pris soin de couvrir toutes les bases... À croire que tous les fabricants ont indexé leur tarification sur les prix des derniers GPU, snif !