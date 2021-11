Et voilà, on termine cette tournée des mobales Z690 avec le petit Poucet Biostar, une marque pas très distribuée dans notre coin de la planète, mais comme ses quelques références Z590 furent toutefois bien disponibles par chez nous, autant aussi parler des Z690 qu'elle a dévoilés pour l'occasion du lancement d'Alder Lake. Ce sera bien plus court qu'avec les autres (ouf !), puisque Biostar n'a pour l'instant avancé que trois références Z690 ! Pour sûr, ce n'est pas avec ça qu'il va faire beaucoup d'ombre à ASUS, GIGABYTE ou MSI, même si quelques références bien placées peuvent cependant aussi faire l'affaire, plutôt qu'une foire de modèles vaguement différents où l'on a plutôt tendance à se perdre.

Les deux premières sont les Z690 Valkyrie et Z690A Valkyrie... de la série Valkyrie, avec un style plutôt distinctif. En réalité, il s'agit d'un seul et même modèle, à deux subtilités près. Certains l'auront probablement deviné, la Z690A Valkyrie est la variante DDR4 du duo. Pour l'on ne sait trop quelle raison, Biostar a aussi choisi de l'équiper d'une puce réseau Intel i225V, tandis que la Z690 Valkyrie embarquera du Realtek RTL8125B. Mis à part ça, les autres caractéristiques sont parfaitement identiques. Il s'agit donc d'une carte convenablement équipée, plutôt dans le haut du milieu de gamme si l'on considère l'offre concurrente, parée d'un refroidissement qui n'a rien à envier aux modèles de la compétition. L'alimentation du socket sera assurée par un système de 20 phases VRM (105A) de conception Dr.MOS. Notons aussi la présence de deux ports PCIe 5.0 x16 et de 4 slots M.2 PCIe 4.0. La compatibilité WiFi 6E est de mise, mais aucune des deux ne sera livré avec le module CNVi requis. Si la qualité est au rendez-vous, que le BIOS a été un peu remanié (l'une des faiblesses de la génération précédente) et que le prix est bon, Biostar aura peut-être son coup à jouer, même dans nos contrées.

Il en va de même pour la Z690 GTA, une variante un peu plus modeste et avec un style différent. Elle sera en DDR4, avec un seul port x16 en PCIe 5.0, pas d'USB 3.2 Gen2x2, moins d'emplacements M.2, des I/O internes et externes moins nombreux, etc. C'est aussi du Realtek qui sera aux commandes pour l'Ethernet 2,5 GbE. La carte est compatible WiFi 6E, mais là encore, point de module dans la boite. Enfin, on se trouve cette fois-ci en présence d'un système avec 17 phases VRM Dr.MOS. Logiquement, elle devrait être moins chère que les autres. Il reste maintenant à voir si l'une ou l'autre trouvera à nouveau son chemin vers la France.

Z690 Valkyrie.

Z690A Valkyrie, avec DDR4.

Z690 GTA.