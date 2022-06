La dernière annonce d'AMD continue à être au cœur de l'attention, particulièrement chez TechPowerUP, qui avait déjà l'occasion d'en dire pas mal suivant son entretien plutôt informatif avec Robert Hallock et que nous avons couvert ici pour vous. Cette fois-ci nos confrères se sont attelés à la tâche de dénouer le sujet de la connectivité du processeur et de la puce Promontory 21 d'ASMedia, ce qui permettra en retour d'avoir encore une meilleure idée de ce qu'il faut attendre en matière d'interface avec la future plateforme AM5 et ses Ryzen 7000. Il faut néanmoins garder à l'esprit que les informations présentées par TPU ont été glanées auprès de plusieurs sources lors du Computex 2022, sans doute en partie auprès d'AMD, mais aussi de ses partenaires.

Voici ce qu'il en est de la répartition des lignes du processeur avec son interface AM5. Il y a donc 16 lignes de prévues pour la carte graphique pour un seul port PCIe en x16 ou deux ports en x8 - et obligatoirement en PCIe 5.0 sur X670E. 8 lignes sont à usage général, mais dont au moins 4 devront être dédiées à un emplacement M.2 et en PCIe 5.0. Les fabricants seront libres de faire ce qu'ils veulent des 4 autres, par exemple implémenter du Thunderbolt 4 ou de l'USB4, ou sinon tout simplement encore du M.2. Il y aura aussi au moins un port USB 2.0 en direct du processeur et 4 ports USB 3.2 Gen2, dont au moins 3 supporteront le DP Alt Mode. Mais il semblerait que l'implémentation de celui-ci et de l'USB-C dépendra aussi du bon vouloir des fabricants. Côté sorties vidéos, au nombre de 4 pour cette génération, HDMI 2.1 et DP 2.0 sont supportés, mais aucun des deux n'est a priori un requis. Enfin, les 4 lignes restantes servent pour communiquer avec le chipset, en sachant que ces lignes gèrent bien le PCIe 5.0 côté processeur, mais étant donné que le chipset est uniquement compatible avec la norme précédente, le signal sera rétrogradé en PCIe 4.0.

Nous en arrivons au chipset. Rappelons que les 3 références de série 600 présentées par AMD sont en réalité basées sur une seule et même puce, la Promontory 21 de chez ASMedia. Il n'y en aura qu'une sur les cartes mères B650, et deux en séries sur les modèles X670 et X670E. Cette puce offre un total de 16 lignes PCIe, dont 4 sont dédiées à la communication avec le CPU en PCIe 4.0. Il est important de noter que 4 autres lignes sont utilisées pour permettre à la puce primaire de communiquer avec la puce secondaire. Cette dernière n'a pas de lien direct avec le CPU.

Autrement dit, dans le cas d'une mobale X670/X670E, il n'y aura en réalité que 8 lignes de libres avec la première puce et 12 avec la deuxième, soit 12 en PCIe 4.0 et jusqu'à 8 en PCIe 3.0 ou du SATA, tandis qu'une B650 en aura 8 en PCIe 4.0 et 4 en PCIe 3.0. Ces lignes PCIe 3.0 sont toutefois partagées avec le SATA et ce sera au fabricant de décider de l'implémentation de ces interfaces. Enfin, chaque chipset pourra supporter jusqu'à 6 interfaces USB 2.0 et 6 interfaces USB 3.2 Gen2 - dont les deux premières pourront être fusionnées pour en faire une seule interface USB 3.2 Gen 2x2. Pour avoir plus d'USB 20 Gb/s, la carte mère devra passer par un hub ou utiliser un contrôleur hôte tiers. On remarquera qu'il n'y aura pas d'USB4 en natif, mais gardons en tête il n'y en a pas non plus chez Intel pour l'instant. D'ailleurs, c'est par ici pour comparer tout ça à l'offre de chipset du fondeur.

Il reste maintenant néanmoins toujours au moins une interrogation en suspens, c'est celle de savoir si le choix d'avoir deux chipsets en série aura un quelconque impact négatif sur certaines performances. C'est évidemment impossible à dire pour l'instant, mais on peut penser qu'AMD n'aurait surement pas pris le risque d'une telle solution si d'importantes faiblesses allaient être de la partie. Nous verrons bien ! (Source)