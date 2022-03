AMD a dévoilé ses prochains Ryzen de la série 5000 et 4000, qui sont les 5800X3D, 5700X, 5600, 5500, 4600G, 4500 et 4100, mêlant du Zen 2 en bas et du Zen 3 en haut, le recyclage des APU pour OEM étant mélangé au recyclage des puces moins huppées s'intercalant dans la gamme et la complétant vers le bas. GIGABYTE supporte les bousins avec ses BIOS incluant l'AGESA 1.2.0.6 B, qui n'est donc qu'en bêta puisque l'AGESA définitif est le 1.2.0.7 selon AMD lui-même. Les chipets concernés sont les X570, B550, A520, X470, B450 et A320. Pourtant, tout n'est pas rose dans le lot.

Premièrement, pas de B350 dans la liste, alors qu'il y a du A320, voire du A520, des cartes à électronique moins solide que les autres (ou serait-ce un oubli du com de presse ?). Ensuite, aucune donnée ne parle du 5800X3D actuellement, même si cela n'est pas bloquant puisque ce CPU est censé arriver le 20 avril, il reste du temps encore ! Enfin, le Ryzen 5 5500 n'est pas supporté sur A320, et cela est dû à une limitation voulue par AMD comme le précise GIGABYTE dans son communiqué de presse. Ce CPU en particulier sent le die monolithique des APU, sans iGPU actif, et limité au PCIe 3.0. Le refresh sera disponible au 4 avril exception faite du 5800X3D.