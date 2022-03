Une des plus grosses marques de cartes mères vient de donner son planning concernant le refresh Ryzen. Jadis marque low cost d'ASUS, ASRock occupe sa place désormais sur le marché. Et donc sa clientèle sera ravie de savoir ce que la firme prévoit pour le refresh Ryzen. La situation est simple, toutes les cartes mères à base de X570, B550, A520, X470 et B450 supporteront tous les nouveaux venus, incluant l'original 5800X3D. Par contre deux petites choses sont à noter.

Premièrement, ASRock n'a pas publié son BIOS compatible, il suffit de regarder la liste des CPU compatibles pour voir que les petits derniers n'y sont pas. Ensuite, le constructeur fait une impasse totale sur les cartes de la série 300, donc exit l'A320, le B350 et même le X370. Ce positionnement fait d'ASRock celui qui suit le moins l'évolution, au contraire de MSi qui supporte tout, ASUS et GIGABYTE ne zappant que le B350.

Eh beh nan, toi t'y as pas droit !