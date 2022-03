MSi emboîte le pas de ses meilleurs ennemis, ASUS et GIGABYTE. Ces derniers avaient publié leur position concernant la compatibilité de leurs cartes mères avec le refresh Ryzen, incluant le 5800X3D, MSi vient de le faire, et de manière plus précise. Premièrement, les cartes AM4 depuis l'A320 au X570 acceptent/accepteront les nouvelles puces, ce qui signifie que le B350 est de la partie, lui qui était oublié par les deux autres.

Ensuite, c'est via l'AGESA 1.2.0.6 Patch C que la compatibilité se fera dans un premier temps, AMD ayant comme job de développer le 1.2.0.7 afin d'éradiquer un souci de performance entrevu sur Windows 11. Immédiatement, les cartes de la série 500 et 400 MAX peuvent profiter des puces, dont le lancement débutera le 4 avril pour se terminer le 20 avec le 5800X3D. Mais ça, nous le savions déjà plus ou moins. D'ici la fin du mois d'avril, les cartes 400 non MAX et 300 bénéficieront d'un BIOS bêta pour faire mouliner les nouveaux CPU.

Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, les cartes MAX ont été lancées lors de la série 400, elles corrigeaient la présence d'un EEPROM de seulement 16 Mio des cartes non MAX. Ces dernières devaient se passer de l'interface CLICK BIOS 5 et des APU Bristol Ridge et Athlon. Les cartes MAX passaient à 32 Mio, ce qui permettait de remettre des CPU dans la liste des compatibles, et le CLICK BIOS 5 revenait, et en plus, elles étaient du coup directement compatibles Ryzen 3000 en sortie de boîte. Voilà le plan MSi !