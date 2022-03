Présenté au CES 2022, le Ryzen 7 5800X3D ne va plus tarder, s'il n'y a plus vraiment de doute à avoir quant à la nature (relativement) imminente de son lancement, on ne sait toujours pas exactement quand lui et le reste de la nouvelle armada Ryzen sont censés arriver. Certains disent que c'est pour le 20 ou le 21 du mois prochain, potentiellement avec le refresh de RDNA 2. En tout cas, les travaux sont toujours à l'œuvre derrière les rideaux pour être prêt le jour J. Pour les fabricants de mobales cela consiste notamment à distribuer les BIOS/UEFI pouvant gérer les nouveaux modèles. GIGABYTE fut le premier à avoir déployé un bout de software présumé compatible avec le Ryzen 7 5800X3D (la description se contente de parler d'un « upcoming new CPU ») avec l'AGESA 1.2.0.6b (qui a d'ailleurs trouvé son chemin aussi vers ses mobales de série 400, mais toujours rien pour les chipsets 300), ASUS et MSI lui ont désormais emboité le pas.

Chez ASUS, un nouveau BIOS comportant l'AGESA 1.2.0.6b a trouvé son chemin vers les ROG Crosshair VIII Dark Hero, Impact et Extreme - donc que de la carte mère X570 pour l'instant, le reste viendra sans aucun doute plus tard. ASUS mentionne clairement dans la description que cette mise à jour améliore les performances du système avec le Ryzen 7 5800X3D.

Chez MSI, le X570(S) aussi a été servi en premier, avec la X570 GodLike, X570S Ace Max et X570S Tordpedo Max. Néanmoins, c'est ici encore assez officieux, le fabricant n'ayant pas encore mis les nouveaux BIOS en ligne sur son site officiel, mais les fichiers ont tout de même réussi à se retrouver en distribution sur la toile via des liens Google Drive (via Twitter). Attention, c'est du bêta et il s'agit cette fois-ci de l'AGESA 1.2.0.6c !

Pour l'anecdote, rappelons que le Ryzen 5800X3D pourrait ne pas être overclockable à son arrivée, AMD aurait demandé aux fabricants de retirer les options en sa présence. Personne ne sait encore pourquoi, mais il n'est pas à écarter que cela soit lié au 3D V-Cache et la chauffe déjà importante du processeur de base. Justement, il est intéressant de noter que la page produit officielle du 5800X3D (certes encore incomplète à ce jour) ne mentionne pour l'instant pas de compatibilité avec l'utilitaire de bidouillages Ryzen Master dans la ligne « fonctionnalités clés ». Par contre, la technologie Precision Boost 2 (PBO 2) est, elle, bien indiquée dans les spécifications générales. (Source)