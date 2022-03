no ragotz

Dans le genre « inventeur d’adaptateurs en tout genre et de toute sorte », Icy Dock est un pro. Pour la nomenclature, par contre, la boite a encore du chemin à faire, mais tout le monde ne se vante pas d’un FlexiPacCDH BXoTron3000WX dans sa machine tous les jours, et encore heureux ! Bref, après un outil bien pratique pour caser vos SSD M.2 SATA en façade (baie 3,5"), l’entreprise réitère avec deux nouveaux modèles : les flexiDOCK MB021VP-B et flexiDOCK MB024SP-B.

Toujours dans ce même format pour lecteur de disquette (bienvenue dans le XXIème siècle !), avec le MB021VP-B, vous pourrez cette fois-ci caser un SSD U.2 de 7 ou 14 mm de hauteur, le tout sans outils, supportant le débranchage à chaud et même l’extinction de son alimentation via un bouton dédié. En sortie, c’est via du Slimline SAS (SFF-8654) que s’effectuera la connexion : coucou le monde des pros !

Si vous n’avez pas de telles prises, pas de panique : le MB024SP-B sera là pour vous. Cette fois-ci, ce n’est pas un mais quatre disques que vous pourrez insérer, mais cette fois-ci au format 2,5", en SATA ou SATA, et dans une baise 5,25". Comme précédemment, le hot swap est supporté, mais les disques sont limité à 9,5 mm de hauteur très exactement, connectés en interne en SATA III.

Cependant, avec un tarif officiel conseillé de 130 € pour le premier cité et, il faudra avoir un disque sacrément coûteux pour justifier l’intérêt du bousin : à réserver donc aux professionnels — si le format U.2 ne vous avait pas déjà mis la puce à l’oreille ! Quant au second, son prix de 48,80 € est certes plus abordable, mais représentera toujours une dépense supplémentaire... bref, à vous de voir si vous en avez le besoin !