Hier, GIGABYTE dévoilait son plan pour suivre le refresh de Ryzen. ASUS également a fait sa com, et on connait les plans du géant. Premièrement, comme pour son concurrent, tous les chipsets AM4 sont supportés, sauf le B350. Ce n’était donc pas un oubli de la part de GIGABYTE, il semble qu'il y ait un micmac avec le B350 qui pourrait être technique, mais la promiscuité de l'A320 laisse dubitatif quant aux raisons réelles d'une telle éviction.

ASUS va supporter tous les CPU lancés, y compris le 5800X3D, sur tous les chipsets AM4 déclarés compatibles. Les séries 400 et 500 ont déjà leur BIOS, bêta avec AGESA 1.2.0.6 B, en attendant le 1.2.0.7. Le X370 et l'A320 auront le leur le 25 mars, ceux qui ont déjà une machine tournante et qui est prévue d'être upgradée pourront donc se préparer avant, puisque c'est le 4 avril que les puces arriveront, le 20 avril pour le 5800X3D. À vos modems !