Le FSR 1, c'est l'équivalent du DLSS 1 sans IA. Pour l'instant, nous avons deux technos pour l'instant qui s'opposent sur la réalisation : DLSS et FSR. La philosophie est simple : permettre au GPU de calculer l'image dans une définition inférieure, la mettre ensuite à l'échelle via un algorithme s'exécutant comme un shader sur les unités de calcul traditionnelles côté rouge, ou faisant appel à l'IA côté vert, utilisant l'inférence accélérée par les Tensor Cores. Cependant, il se pose une question importante. Les éléments dans les scènes sont en mouvement, du moins ceux qui le sont posent un réel souci de restitution parfaite. L'upscaling est temporel côté vert, il y a introduit cette notion de vecteur mouvement avec le DLSS 2, tandis que les rouges sont restés sur un upscaling purement spatial. Si AMD ne dispose pas de solution "intelligente" pour reconstruire les pixels manquants (interpolation), NVIDIA possède une telle option via l'IA, même si le résultat reste perfectible.

Pourtant, CapFrameX, le logiciel de benchmark, affirme que le FSR 2.0 deviendrait un upscaling temporel, associé à une optimisation de l'antialiasing. C'est donc le même chemin que NVIDIA que prend AMD, la notion de vecteur de mouvement étant problématique pour une restitution plus précise. Il affirme également qu'il n'y a pas besoin d'AI, sur ce point nous attendrons de pouvoir comparer, de voir comment AMD va faire pour reconstruire les pixels manquants, point sur lequel le FSR est déficient, chose que nous avons pu voir dans nos différents articles. C'est peut-être de l'ordre du détail, mais le diable se cache dans les détails justement. Il tournerait sur tous les GPU de tous les vendeurs, comme le FSR en somme. Il déclare même qu'AMD certifie que le résultat est meilleur que l'image native, nous verrons cela aussi et dans quelles définitions. Enfin, les performances seraient excellentes, ainsi que la qualité d'image.

Nous avons, par habitude, une certaine méfiance envers ces annonces qui font trop propres, trop belles dont nous abreuvent régulièrement les marques, mais AMD sait qu'il va devoir frapper fort pour rivaliser avec le DLSS 2.3, ou le XeSS d'Intel, deux upscalings fonctionnant avec l'IA, et amenés à évoluer également. Le dossier s'annonce donc passionnant à suivre, dès le 24 mars ! Et le RSR ?