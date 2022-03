La dernière salve de Ryzen sur AM4 encore plus grande que prévu ! Et les prix ?

On peut dire que la communication officieuse aura été très bien orchestrée depuis plusieurs jours, avec des fuites au compte-goutte assurant une présence quasi journalière dans l'actualité. Ainsi, on avait d'abord appris que le Ryzen 5800X3D allait être accompagné de 3 autres nouveaux processeurs, mais ce chiffre est toutefois rapidement passé à 6... Pas pour longtemps.

En fin de compte, c'est maintenant 10 références qui sont avancées et que l'on pourrait donc découvrir le mois prochain, ce qui ferait un sacré dernier service pour les Ryzen sur AM4 et accessoirement un beau finish ! Néanmoins, cela pousse aussi certains à s'interroger sur le calendrier de Zen 4. Mais y'aurait-il vraiment lieu de s'inquiéter d'un éventuel retard ? Après tout, qu'AMD veuille faire barrage immédiatement autant que possible à Intel et son armada Alder Lake avec tous les moyens à disposition est parfaitement cohérent, les affaires et l'avenir se font maintenant aussi. On regrettera tout de même un peu qu'AMD ait attendu si longtemps pour compléter sa gamme. En tout cas, voici ce qui est désormais annoncé par les dernières rumeurs :

AMD Ryzen Architecture Coeurs/Threads Fréquence Base/Boost Cache L3 TDP MSRP/Prix 1ers référencements Ryzen 7 5800X3D Zen 3 Vermeer-X 8/16 3,4/4,5 GHz 96 Mio 105 W 449 $/518 € Ryzen 7 5700X Zen 3 Vermeer 8/16 3,4/4,6 GHz 32 Mio 65 W 299 $/348 € Ryzen 7 5700 Zen 3 Vermeer 8/16 ? 16 Mio 65 W ? Ryzen 5 5600 Zen 3 Vermeer 6/12 3,5/4,4 GHz 32 Mio 65 W 199 $/237 € Ryzen 5 5500 Zen 3 Cezanne 6/12 3,6/4,2 GHz 16 Mio 65 W 159 $/192 € Ryzen 3 5100 Zen 3 Cezanne 4/8 ? ? 65 W ? Ryzen 7 4700 Zen 2 Renoir-X 8/16 3,6/4,4 GHz 8 Mio 65 W ? Ryzen 5 4500 Zen 2 Renoir-X 6/12 3,6/4,1 GHz 8 Mio 65 W ?/159 € Ryzen 3 4100 Zen 2 Renoir-X 4/8 3,8/4,0 GHz 4 Mio 65 W ?/125 €

C'est pratiquement un catalogue desktop complet qu'AMD nous présenterait ici, de quoi combler bon nombre d'orifices dans la gamme existante et bien mieux se positionner face à la concurrence, qui est elle aussi nombreuse et déjà sur tous les fronts. Comme on pourrait le voir aussi, AMD ferait feu avec toutes les architectures récentes à disposition, reprenant Vermeer, bien entendu, mais aussi l'architecture Cezanne des APU Zen 3 lancés en avril dernier, réutilisant probablement des puces dont l'IGP a été désactivé ou est simplement défectueux. C'est en tout cas ce que suggère l'absence du « G » dans la nomenclature.

Enfin, il y aurait aussi du Renoir-X, l'architecture des APU 4000G destinés aux OEM, des rumeurs en parlait déjà fin 2021. Leur rôle serait d'aider AMD à tacler les plus petites Core d'Intel sur des machines à bas cout en entrée de gamme et pour ce faire leur compatibilité serait de mise avec les chipsets 300, notamment l'A320 (et on souhaite que ce soit enfin le cas pour tous les Ryzen 5000 aussi). Par contre, leur IGP aussi serait désactivé ou manquant, ce qui nous semblerait tout de même bien dommage vu le segment visé.

Néanmoins, cela semble prometteur et on hâte de voir la bagarre ! C'est Eric qui va certainement encore pouvoir bien trimer s'amuser... En attendant, sachez que des revendeurs européens ont déjà ajouté certaines références à leur offre, ce qui permet d'une part de confirmer le contenu de cette prochaine salve, mais aussi d'avoir un aperçu des prix qui seront pratiqués le jour J, en gardant en tête que ceux-ci ne sont peut-être encore qu'indicatifs et donc temporaires. Vu certains des tarifs affichés ici, on l'espère... (Source)