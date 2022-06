La réponse du berger à la bergère !

Début avril, Nvidia commercialisait sa RTX 3090 Ti, une carte de tous les superlatifs, destinée à coiffer l'offre Ampere "grand public", en attendant l'arrivée probable d'une nouvelle architecture pour ce segment à la rentrée (Hopper étant déjà annoncé pour le monde pro). Les rouges ne sont toutefois pas restés sans réaction en attendant RDNA 3, et ont lancé le 10 mai pas moins de 3 nouvelles cartes RDNA2 : les RX 6650 XT, 6750 XT et 6950 XT. Nous vous proposerons prochainement un test des 2 premières références, la dernière citée étant l'objet de notre attention pour ce dossier. Alors que la 3090 Ti étrennait une puce GA102 complète pour se différencier (entre autres choses) de la RTX 3090, AMD ne conservait pas cet atout dans sa manche puisque la RX 6900 XT emploie déjà un Navi 21 intégral. A que cela ne tienne, les rouges ont opté pour une mémoire plus véloce et des fréquences plus élevées afin de proposer encore mieux que la RX 6900 XT. La nouvelle venue dont le prix officiel est fixé à $1099, soit environ 1250 €, est donc en concurrence frontale avec la RTX 3080 Ti. Quid des prestations ludiques proposées pour ce tarif conseillé ? Qu'en est-il de la consommation réelle, des températures et des nuisances sonores ? Réponse à toutes ces questions et bien d'autres au sein de notre dossier.

• Prix en boutiques :