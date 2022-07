Des mises à jour vraiment pertinentes ?

Lors du rafraîchissement printanier de sa gamme de cartes graphiques RDNA 2, AMD a lancé un nouveau vaisseau amiral au travers de la RX 6950 XT. Cette dernière était accompagnée de deux références plus accessibles, les Radeon RX 6650 XT et RX 6750 XT. Le mode opératoire pour créer ces 3 références s'avère en tout point identique : utiliser de la mémoire plus rapide et augmenter la limite de puissance afin de permettre des fréquences GPU plus élevées. Côté tarification, la RX 6750 XT est officiellement facturée 20$ de plus que la 6700 XT, soit aux environs de 629 € au taux de change actuel. La RX 6650 XT est quant à elle positionnée 63 $ au-delà de la RX 6600 XT, soit environ 459 € officiellement. Si la disponibilité s'est largement améliorée depuis quelques mois, les tarifs peinent encore à retrouver des valeurs "normales" en France, ces tarifs indiqués restent donc globalement sujets à caution. Quid des prestations ludiques proposées pour ces tarifs conseillés ? Qu'en est-il de la consommation réelle, des températures et des nuisances sonores ? Réponse à toutes ces questions et bien d'autres au sein de notre dossier.

• Prix en boutiques :