Si vous vous souvenez encore de la roadmap Xe originale dévoilée lors de l'Architecture Day 2020, vous vous rappellerez sûrement aussi qu'Intel avait prévu 4 grands segments pour son futur catalogue de GPU : Xe-LP (les p'tites puces mobiles), Xe-HPG (Intel Arc), Xe-HP et Xe-HPC (Ponte Vecchio) pour les pros. Pourtant, depuis cette annonce, l'un d'entre eux, en l’occurrence Xe-HP, n'avait quasiment plus été mentionné entre-temps et aucune mention n'en avait d'ailleurs était faite lors de l'Architecture Day 2021, quand bien même ce fut du produit le plus mis en avant au départ lors des premières phases de travaux de la nouvelle division GPU d'Intel, notamment par Raja Koduri lui-même.

Première (très grosse) puce Xe haut performance d'Intel, Xe-HP était aussi connu sous le nom de code Arctic Sound et désignait la première famille de GPU pour serveur d'Intel. Elle avait fait l’objet de plusieurs démonstrations, où le GPU avait pu exhiber entre autres une capacité à atteindre les 42 TFLOPs en FP32. En novembre dernier, Intel avait même annoncé que des échantillons de Xe-HP étaient alors déjà en route vers une poignée de clients.

We deployed Xe HP in our oneAPI devcloud and leveraged it as a SW development vehicle for oneAPI and Aurora. We currently don’t intend to productize Xe HP commercially, it evolved into HPG and HPC that are on general market production path — Raja Koduri (@Rajaontheedge) October 28, 2021

1 an plus tard et voilà qu'Intel annonce finalement qu'il n'a plus l'intention de faire de Xe-HP un produit commercial, après en avoir a priori tiré ce qu'il en pouvait pour l'instant, le tout au profit de Xe-HPC et Xe-HPG, qui auront véritablement été au cœur du travail du fondeur en 2021 et sont bel et bien en chemin pour une production commerciale ! Le point notable a relever ici, c'est que Xe-HP était le seul GPU prévu pour être fabriqué exclusivement sur un procédé du fondeur, à l'inverse de Xe-HPC, dont l'essentiel est fabriqué chez TSMC, tandis que Xe-HPG l'est entièrement.

Faut-il en déduire qu'il y a anguille sous roche dans les fonderies d'Intel ? Ou que le fondeur a tout simplement révisé ses priorités ? Allez savoir. Il n'est pas à écarter non plus qu'Intel ait finalement estimé que sa gamme allait arriver trop tard et ne plus être à la hauteur face aux futures solutions 2022 d'AMD et de NVIDIA. En attendant, cela laisse tout de même un vide important dans les projets d'Intel pour les serveurs, que Xe-HP devait prendre d’assaut avec sa conception scalable d'une à quatre « tuiles » et des performances de haut niveau. Il n'a pas encore été dit comment et quand celui-ci sera comblé, il tout de même semble peu probable qu'il s'agisse d'un abandon pur et simple, mais plutôt d'une partie remise. (Source)