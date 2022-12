EVGA revend une de ses RTX 4090 sur la baie, mais pour la bonne cause ?

Comme vous le savez, EVGA et NVIDIA, c'est fini depuis quelques semaines désormais. Sans être dans le secret des dieux, il est compliqué de savoir ce que les uns reprochent aux autres, les verts ayant sûrement des torts, comme EVGA doit avoir les siens, nous ne saurons jamais ce qu'il s'est passé. Mais le problème semble plus profond côté EVGA, puisque ce dernier n'a pas souhaité continuer sa branche graphique chez la concurrence, preuve que tout n'est pas imputable qu'au caméléon, autrement le rebond était possible ailleurs.

Cependant, il avait commencé à produire des cartes RTX 4090 dont une a servi à quelques tests sur la toile. Une autre vient d'arriver sur Ebay, vendue par EVGA, comme étant la dernière carte jamais produite par la firme. Sentant le côté collector du modèle, l'ex-géant a décidé une mise aux enchères, dont les fonds serviront à financer une association caritative, la St Jude Children's Research Hospital. La médecine et le système de santé étant très différents du nôtre, pour soigner ses gamins, il faut de l'oseille pour accompagner les familles dans le besoin. C'est pourquoi cette RTX 4090, vendue en tant que modèle de préproduction, ce qui peut impliquer des soucis de fonctionnement, a un potentiel certain. Pour l'instant, l'enchère marche plutôt bien, ou plutôt marchait bien. Car à l'heure de la publication, la page sur Ebay a totalement disparu alors qu'il restait 6 jours globalement avant la clôture.

JayzTwoCents, un de ceux qui avaient testé la carte, affirmait que c'était totalement légal comme pratique. Mais la disparition pose deux questions, alors que l'enchère était à 13200 $ US. Est-ce que ceux qui vendaient sous le nom de TeamEVGA avec un profil 0 avaient le droit de le faire, ou était-ce des escrocs profitant de la chose pour se faire quelques ronds ? Ou tout simplement, Ebay souhaiterait-il avoir des garanties sur l'origine de la carte vendue ? Moralité, toujours se méfier de ceux qui font vibrer la corde sensible, si vous voulez faire des dons, faites-le directement auprès de l'organisme, vous serez sûr de la destination de votre argent !