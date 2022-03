EK continue de déployer son offre particulière. En effet, devant la multiplicité des modèles de cartes graphiques, employant dans une très large majorité des PCB différents et des agencements qui le sont tout autant, il est difficile de trouver chaussure à son pied en matière de watercooling. Les possesseurs de RTX 3080, 3080 Ti et 3090 signées EVGA vont pouvoir se tourner vers les solutions du slovène. Seules les XC3 sont visées, par une gamme de produits Quantum Vector².

Les backplates

Il y a du waterblock nickel + acetal, nickel + plexi, avec ou sans LED (référencé comme les AIO D-RGB), des backplate noires ou argentées, des barres de renfort latérales, en tout une dizaine de ces bestioles vous attendent sur le shop, si vous prévoyiez de passer sur une boucle moulée à la louche.

C'est zouliiiiiiii

C'est de la grosse qualité comme souvent chez EK, mais ça se monnaye. Comptez 17 € pour les barres de renforcement, 45 € les backplates, et entre 180 et 370 € le waterblock selon sa composition. Ces cartes customisées, avec leur TGP plus agressif que les recommandations NVIDIA, gagnent beaucoup à passer sous flotte. Avec GPU Boost 4, plus c'est frais et plus ça monte dans les tours, donc les perfs augmentent. Mais il faut vouloir passer sous eau, car ça engendre un surcoût non négligeable.