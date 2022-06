EVGA avait déjà commercialisé un Powerlink par le passé, il y a quasiment 6 ans. Il permettait de placer l'alimentation d'une carte graphique depuis la tranche vers l'arrière. On peut penser que cela servait surtout au cable management, mais il y a 6 ans, les tours n'étaient pas aussi bien pensées qu'elles le sont devenues aujourd'hui sur ce point précis. Ce jour, c'est le Powerlink 41s qui se pointe, et lui, il risque de devenir un must-have pour les fans du rangement propre, et qui possèdent un bloc d'alimentation qui n'a pas le fameux connecteur 16 pins PCIe 5.0. Et il y a fort à parier que peu feront le changement de bloc juste pour "ça".

Initialement, il est destiné aux seules RTX 3090 Ti FTW3 de la marque, il permet d'adapter le 16 pins vers un 4 x 8 pins à l'arrière, comme le montre la photo :

Il est clair que cela est bien plus propre les câbles qui passent dessus ou dessous la carte, pour aller se connecter sur la prise sur le côté. De plus, il s'intègre très bien au design de la carte, et passe plutôt inaperçu malgré la présence d'un header ARGB inclus. Pourquoi pourrait-il être incontournable ? Parce que si EVGA en tient compte pour ses cartes Lovelace, ça dépannera bon nombre de ses clients, et si la firme en fait un universel pour les Founders Edition, ça pourrait être du tout bon, même si ça coûte 60 $ !