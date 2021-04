MAJ 14/04/2021 : petit complément d'information. Certains se demandent si le Resizable-BAR est fonctionnel avec Coffee Lake, la réponse est oui... mais ! Il faut savoir que le support du Resizable-BAR sur les plateformes Z370/390 et son activation sont officieux et non mandatés par Intel ou Nvidia. Chez ces derniers, le support officiel du Resizable-BAR s'arrête strictement aux plateformes 400 et 500, et les RTX 30 - le reste, c'est du bonus. Ce sont les fabricants de cartes mères qui auraient en réalité pris l'initiative de le faire et d'expérimenter avec la chose, il n'y a donc aucune garantie, d'où aussi le fait qu'il s'agit de BIOS bêta.

Quant aux performances, il semblerait qu'il ne faille clairement pas en attendre des miracles, très loin de là. Si les résultats sont déjà assez mitigés avec les plateformes officiellement compatibles et très dépendants du titre, sur les cartes mères de série 300 avec un Core 9000 et une RTX 3080, les scores sont franchement passables et même souvent négatifs. À en croire ce test, le jeu n'en vaudrait clairement pas la chandelle, du moins pas encore. Cela changera peut-être plus tard dès lors que les développeurs de jeu commenceront à prendre en compte le Resizable-BAR. En somme, pas de quoi souffrir de FOMO pour l'instant si vous n'y avez pas encore accès.

Commençons par rappeler que le Resizable-BAR est une fonctionnalité du standard PCI qu'AMD a déterré pour en faire le Smart Access Memory avec sa plateforme en mélangeant Ryzen et Radeon RX 6000, et que cette fonction permet tout bonnement au CPU d'avoir accès à la totalité de la mémoire du GPU, au lieu de blocs de 256 Mo. En pratique, cela donne des résultats assez variables en fonction des titres et du matériel, permettant parfois d'obtenir de belles hausses (particulièrement avec les 0,1 % et 1 % low, l'IPS maximum est dans l'ensemble moins affecté), parfois rien et parfois des baisses plus ou moins notables.

Malgré le fait que la technologie n'est pas neuve du tout, dans le cas de matériel compatible (tous les CPU et GPU ne le sont pas) le support du Resizable-BAR est aussi conditionné à la distribution d'un nouveau BIOS par les fabricants de cartes mères, et d'un nouveau pilote et vBIOS dans les cas des RTX 30 chez Nvidia (les seuls GPU compatibles chez les verts, depuis le mois dernier). Chez AMD, le SAM a été validé pour chipsets de série 500 et 400, chez Intel cela avait commencé avec la série 400 et la 500 fut compatible dès son lancement.

Entre temps, contre toute attente, MSI et GIGABYTE avaient finalement discrètement procédés avec l'activation du Resizable BAR pour des cartes mères Intel de série 300, à commencer par la majorité des mobales à base de chipset Z390 en janvier, enchainant avec celles en Z370 plus récemment fin mars ! Un peu (beaucoup) à la traine, ASUS a désormais confirmé (indirectement) à ses utilisateurs sur le forum ROG qu'il devrait en faire de même pour (toutes ?) ses cartes mères Z370 et Z390 d'ici le mois de mai 2021 — ce serait là avant tout le fruit d'une pression exercée pendant de longues semaines par la communauté ROG, qui était apparemment furieuse de l'inaction du fabricant. Il leur faudra encore patienter un peu, mais ça devrait finalement arriver, l'effort a payé. Une bonne nouvelle pour ceux qui ont l'une des cartes mères potentiellement concernées et un GPU Nvidia ou AMD compatible, bien entendu.

En tout cas, ASUS sera donc le 4e et dernier constructeur majeur de cartes mères en France à proposer cette fameuse mise à jour, puisqu'ASRock s'est exécuté un peu plus tôt au début du mois, en distribuant un BIOS bêta pour l'ensemble de son catalogue Z370 et Z390. On rappele que chez le fabricant, le Resizable-BAR a été baptisé dès le départ de Clever Access Memory.