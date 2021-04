C'est le mois dernier que Samsung avait fait savoir sans donner beaucoup de détail qu'un remplaçant imminent est prévu pour son flagship actuel, l'énorme Odyssey G9 - lancé l'année dernière, non pas sans controverse au passage, notamment avec les premières unités. Malgré ses quelques défauts, parfois de jeunesse, le G9 a frappé fort avec un mélange de caractéristiques encore inédit jusqu'à son lancement et pour l'édition 2021 Samsung semble très clairement vouloir mettre les bouchées doubles ! À cet égard, vu l'écart technique et fort probablement tarifaire anticipé du futur S49AG95NC (c'est le nom officiel du p'tit nouveau) avec son prédécesseur LC49G95T, il est fort probable que les deux coexisteront pendant un moment, le segment visé n'étant a priori plus tout à fait le même.

Justement, l'apparition de l'écran sur le site d'e-commerce Taobao permet de déjà confirmer certains points, tout en restant un peu prudent, il est déjà arrivé que des erreurs se glissent dans ces préréférencements du site chinois. Néanmoins, comme on pouvait le pressentir, l'Odyssey G9 2021 reprendra a priori la très grosse majorité des caractéristiques du modèle précédent, y compris son châssis blanc avec un peu de RGB aux fesses. Par contre, le local dimming ridicule sur 10 zones du premier G9 laissera sa place à un rétroéclairage sur 2048 zones, évidemment grâce à la présence désormais des Quantum mini-LED du constructeur. C'est également un gros cran au-delà du rétroéclairage FALD qui plafonne à 1152 zones ! La qualité du HDR devrait ainsi être incomparable par rapport au LC49G95T et à la majorité des écrans certifiés HDR de ce bas monde, avec blooming et halo lumineux réduits au minimum. À ce sujet, le S49AG95NC serait aussi bel et bien certifié DisplayHDR 2000, sous-entendant une luminosité en pointe de 2000 cd/m² et le contraste statique passerait à 4000:1. Il s'agit là d'un niveau de certification qui n'existe pas encore officiellement chez VESA dont le programme s'arrête pour l'instant à DisplayHDR 1400, celui-ci pourrait donc être officialisé simultanément à l'écran de Samsung.

Toujours 240 Hz nativement, l'écran serait également toujours certifié FreeSync Premium Pro et G-Sync Compatible, c'est-à-dire sans module. Ce dernier point soulèverait quelques interrogations. Selon TFTCentral, il s'avère que l'absence de module G-Sync causerait des complications pour la gestion du VRR sur un rétroéclairage Mini-LED, une conception complexe qui serait l'une des raisons pour laquelle tous les écrans gaming existants avec FALD et Mini-LED utilisent le module de Nvidia. À voir donc de quelle manière, Samsung aura adressé et géré cette difficulté avec l'Odyssey G9 2021.

Et le prix dans tout ça ? Taobao affichait initialement 29 999 yuans, soit 3847 €... Oui, gloups ! Mais il en affiche désormais 14 999, soit 1923 €, en plus d'une date de livraison au plus tard le 15/06/2021 ! Le consensus est que le premier prix ne serait pas le vrai, qui serait bien inférieur. Certains vont même jusqu'à dire que le prix fabricant sera identique à celui du premier Odyssey G9, mais cela nous parait très improbable. Quand on sait que les 32 pouces Predator X32 et ROG PG32UQX (FALD, 4K UHD, Mini-LEDs, DisplayHDR 1400 et G-Sync Ultimate) sont attendus vers les 3000 €, il ne faudrait pas trop rêver non plus. Néanmoins, le deuxième prix semble déjà un peu plus crédible et plus cohérent avec la politique tarifaire générale de Samsung et vis-à-vis du LC49G95T. On a assez hâte d'être fixé (surtout Pascal)...