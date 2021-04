La licence culte de Microsoft Age of Empire s'apprête à fouler de nouveau nos disques bien durs cet automne. C'est Relic qui est aux commandes, studio caché derrière les Warhammer et les Company of Heroes, a priori la firme a une expertise dans le domaine du jeu de stratégie qui devrait faire d'AOE4 un bon défouloir pour neurones. La Raymonde a décidé de montrer l'avancée du développement en publiant une vidéo de gameplay, ce qui implique que c'est avec le moteur du jeu et pas en image de synthèse ou 3D précalculée.

On reconnait franchement la patte graphique de la saga, le passage montré dévoile un assaut par des éléphants, rappelant les Mûmakils du jeu Bataille pour la Terre du Milieu, un vieux concurrent de 20 ans d'âge qui utilisait manifestement les mêmes mécaniques avec les mêmes bestioles. Pour ceux qui n'en peuvent plus d'attendre, il le faudra bien, une bêta fermée arrivera dans plusieurs mois, et le jeu sera disponible sur divers stores, le Microsoft Store car on n'est jamais mieux servi que par soi-même, et Steam, pour toucher encore plus de monde. L'histoire ne dit pas si les lancements se feront de manière simultanée, ou s'il y aura un décalage comme ça se fait souvent entre les deux plateformes.