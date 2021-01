C'est parti, Rocket Lake n'a toujours pas officiellement montré toute sa famille que les fabricants de cartes mères annoncent leurs monstres prévus pour cette nouvelle génération, qui annonce un début de changements pour Intel, qui va quitter progressivement les refreshs incessants de Skylake au profit de nouvelles architectures. Avec l'arrivée de Rocket Lake, il fallait s'attendre bien entendu à une nouvelle génération de chipsets et de cartes mères, bien qu'à la vue de ce que propose ASUS avec ses cartes mères, les apports de ce dernier paraissent bien limités par rapport à Z490.

Toutefois, pour l'ensemble des cartes mères ci-dessous, des évolutions communes sont à noter. Car oui, enfin, le PCIe 4.0 est là chez Intel, enfin uniquement si vous êtes en Rocket Lake bien entendu, et le chipset Z590 reste quant à lui en PCIe 3.0. Cela donne donc 1 ou 2 ports PCIe 4.0 x16 selon les modèles et formats prévus, et 1 ou 2 ports M.2 en PCIe 4.0, avec parfois un des ports désactivé si vous n'avez pas la roquette. Autre point, le Thunderbolt 4 est forcément présent, sous forme de prise ou de header interne pour brancher un port USB-C dessus. Et bien entendu, les outils dit "d'Intelligence Artificielle" conçus par ASUS sont présents, bien qu'il s'agissent surtout de logiciels avancés pour la réduction du bruit de votre microphone ou une meilleure compréhension de l'overclocking automatique.

Commençons par le fleuron, les monstres ultimes : les cartes ROG Maximus XIII Extreme Glaciale (watercooling) ou non, qui sont des débauches de puissance sur le papier : 18 + 2 VRM, 5 emplacements M.2, Ethernet 10G, Wi-Fi 6E, 2 ports Thunderbolt 4 sur le panneau arrière, chipset audio haut de gamme et DAC ESS Sabre... Bref, c'est la démesure, que ce soit techniquement qu'au niveau des fonctionnalités. Une vitrine des technologies possibles sur les cartes mères actuelles, avec un prix qui risquera de faire moins sourire par contre. Nous noterons que le codec audio Realtek évolue vers du ALC4082 pour beaucoup de cartes mères, à voir lors des tests ce que cela donne.

Pour les fans de modèles performants et bien équipés, les cartes ROG Maximus XIII Hero et ROG Strix Z590-E permettront de se faire plaisir, sans aller jusqu'à l'extrême niveau performances. Nous retrouvons en effet une construction plus classique, en 14 + 2 VRM sur le CPU, 4 emplacements M.2 et de l'Ethernet 2.5G. Bon, ne vous inquiétez pas, il restera du Wi-Fi 6E, ainsi que le nouveau chipset audio ALC4080, couplé avec un DAC ESS Sabre pour la MAximus XII Hero, et avec un amplificateur pour casque sur la ROG Strix Z590-E.

Enfin, passons à "l'entrée de gamme" avec les cartes TUF Gaming Z590-PLUS Wi-Fi et Prime Z590-A, où l'équipement n'est pas vraiment à bas coût. En effet, nous retrouvons une alimentation solide de 14 + 2 VRM pour le CPU, ainsi qu'un refroidissement plus que correct. Pour la TUF Gaming, nous aurons le droit à du Wi-Fi 6, et dans les deux cas le système audio semble plus allégé. Toutefois, les spécifications complètes ne sont pas encore publiées, à voir donc ce que cela donnera au final. À savoir, le Thunderbolt 4 est disponible, mais il faudra installer des ports en façade ou à l'arrière pour en profiter, car seul un header interne est disponible.